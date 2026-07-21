Người dân gửi clip đến Cục trưởng CSGT, tài xế xe ba gác ở TP.HCM bị phạt

Một đoạn clip phản ánh vi phạm giao thông do người dân gửi đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT đã giúp lực lượng CSGT TP.HCM nhanh chóng xác minh, xử lý tài xế xe ba gác chở hàng cồng kềnh, kéo theo vật khác, góp phần ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.



Ngày 21.7, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Bình Triệu đã hoàn tất việc xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe ba gác vi phạm giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh từ đường dây nóng của Cục trưởng CSGT.



Theo Phòng CSGT, thông tin ban đầu được người dân gửi đến số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT. Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo, Đội CSGT Bình Triệu đã khẩn trương xác minh người và phương tiện liên quan.

Xe ba gác chở hàng kiểu "mẹ bồng con" gây mất trật tự, an toàn giao thông ẢNH: C08

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định anh P.V.Q (38 tuổi, ở phường Bình Dương, TP.HCM) là người điều khiển xe ba gác biển số 60F1 - 501.xx thực hiện đúng hành vi vi phạm như nội dung phản ánh.

Theo xác minh, khoảng 21 giờ 32 ngày 1.7, trên tỉnh lộ 743, đoạn qua phường Thuận Giao (TP.HCM), anh Q. điều khiển xe ba gác kéo theo vật khác và chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe.

Với các hành vi này, CSGT đã lập biên bản xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Vụ việc cho thấy hiệu quả của việc người dân tham gia giám sát giao thông thông qua các kênh tiếp nhận phản ánh của lực lượng chức năng. Nhiều hành vi vi phạm không bị phát hiện tại thời điểm xảy ra vẫn có thể được xác minh, xử lý khi có hình ảnh, clip do người dân cung cấp.



Động thái này cũng nằm trong đợt tăng cường xử lý xe ba bánh tự chế và xe chở hàng cồng kềnh trên địa bàn TP.HCM.

Xe ba gác chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện thường xuyên trên đường phố TP.HCM, người vi phạm khi bị xử lý thường trình bày "vì hoàn cảnh" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, Phòng CSGT đã triển khai đợt tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, sửa chữa, cho thuê và sử dụng xe ba bánh, xe tự chế. Thay vì chỉ xử lý người điều khiển trên đường như trước, lực lượng chức năng mở rộng kiểm tra đến các cơ sở kinh doanh nhằm ngăn chặn vi phạm từ gốc, hạn chế tình trạng phương tiện không bảo đảm an toàn vẫn tiếp tục lưu thông.

Theo CSGT, xe ba bánh chở hàng quá khổ, kéo theo vật khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường đông phương tiện hoặc vào ban đêm. Vì vậy, ngoài việc tăng cường tuần tra trực tiếp, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn tin do người dân cung cấp để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT TP.HCM khuyến khích người dân khi phát hiện hành vi vi phạm giao thông có thể ghi nhận hình ảnh, clip và gửi đến các kênh tiếp nhận của lực lượng chức năng để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.