Không chỉ kiểm tra trên đường, CSGT TP.HCM đến tận nơi rà soát xe tự chế

CSGT TP.HCM đang chuyển trọng tâm từ xử lý xe tự chế lưu thông trên đường sang tổng kiểm tra các cơ sở sử dụng, sản xuất, sửa chữa, mua bán và cho thuê hoặc thuê loại phương tiện này chở hàng. Cách làm mới nhằm ngăn xe không bảo đảm an toàn kỹ thuật tiếp tục được đưa vào vận chuyển hàng hóa.

CSGT TP.HCM ra quân tổng rà soát, kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng xe tự chế vận chuyển hàng hóa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngày 20.7, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng đồng loạt triển khai chuyên đề tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có sử dụng xe tự chế, xe ba bánh tự chế, xe kéo và các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa trên toàn địa bàn thành phố.

Chuyển từ xử lý trên đường sang xử lý tận gốc

Theo Phòng CSGT, điểm mới của đợt cao điểm lần này là thay đổi cách tiếp cận trong công tác xử lý vi phạm.

Nếu trước đây lực lượng chức năng chủ yếu phát hiện, lập biên bản đối với các phương tiện vi phạm khi đang lưu thông thì nay trọng tâm được chuyển sang kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng phương tiện.

Như vậy, CSGT sẽ kiểm tra tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng xe tự chế để vận chuyển hàng hóa và các cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, mua bán, cho thuê hoặc thuê sử dụng xe tự chế, xe ba bánh tự chế, xe kéo và các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Theo đánh giá của CSGT, việc xử lý ngay từ nơi phát sinh sẽ góp phần hạn chế tình trạng các phương tiện không đủ điều kiện kỹ thuật tiếp tục được đưa vào lưu thông, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Tổng rà soát trên toàn địa bàn

Để triển khai chuyên đề, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội, trạm CSGT phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan đồng loạt rà soát tình hình tại từng địa bàn.

CSGT tập trung nắm danh sách các cơ sở kinh doanh, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, doanh nghiệp vận tải và các hộ kinh doanh có sử dụng các loại xe thuộc diện kiểm tra để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Những loại xe không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn hằng ngày lưu thông trên đường phố TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT cho biết nhiều vụ tai nạn giao thông thời gian qua có nguyên nhân từ các phương tiện chở hàng được cơi nới, cải tạo trái phép hoặc đã xuống cấp nhưng vẫn được đưa vào sử dụng. Việc kiểm tra ngay từ cơ sở được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng này.



Ngoài việc kiểm tra và xử lý vi phạm, CSGT cũng vận động các tổ chức, cá nhân không sử dụng, không thuê sử dụng, không sản xuất, mua bán hoặc cho thuê xe tự chế, xe ba bánh tự chế, xe kéo và các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa.



Theo lực lượng chức năng, nếu các cơ sở kinh doanh chủ động chấp hành quy định và không tiếp tay cho việc đưa các phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động, hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ được nâng lên rõ rệt.

Việc tổng rà soát xe tự chế sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn TP.HCM trong thời gian tới nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng sử dụng xe tự chế trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.