Xe gặp sự cố trên cao tốc: Làm gì để an toàn và không bị CSGT phạt?

Một tài xế vừa bị CSGT lập biên bản sau khi ô tô gặp sự cố trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận nhưng đặt thiết bị cảnh báo không đúng quy định. Cụ thể, thiết bị cảnh báo chỉ được đặt cách phía sau xe khoảng 9,4 m, thấp hơn nhiều so với khoảng cách tối thiểu mà pháp luật yêu cầu.

Vụ việc khiến không ít tài xế băn khoăn: nếu xe bất ngờ hỏng giữa cao tốc, cần xử lý ra sao để bảo đảm an toàn cho mình, tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau và không bị xử phạt?

Tài xế đặt cảnh báo cách 9,4 m bị CSGT xử phạt ẢNH: C08

Theo CSGT, nhiều người nghĩ chỉ cần đặt biển hoặc vật cảnh báo phía sau xe là đủ. Nhưng trên cao tốc, khoảng cách đặt cảnh báo quan trọng không kém việc có đặt hay không.

Ở tốc độ 100 km/giờ, mỗi giây phương tiện di chuyển gần 28 m. Nếu thiết bị cảnh báo chỉ cách xe khoảng 9 m, tài xế phía sau gần như không còn đủ thời gian để phát hiện, giảm tốc hoặc chuyển làn an toàn. Chỉ một cú va chạm từ phía sau cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần làm gì?

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nếu phương tiện không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, người điều khiển phải bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150 m.

Sau khi đặt cảnh báo, tài xế cần nhanh chóng đưa toàn bộ người trên xe ra phía ngoài hộ lan bảo vệ hoặc khu vực an toàn, tuyệt đối không đứng trên phần đường xe chạy để chờ cứu hộ.

Tài xế cũng cần liên hệ ngay lực lượng CSGT hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ phân luồng, xử lý sự cố và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Khi xe gặp sự cố bắt buộc phải dừng xe trên làn đường xe chạy, tài xế cần bật cảnh báo nguy hiểm, đặt cảnh báo cách 150 m, di chuyển toàn bộ người ra hộ lan và gọi CSGT ẢNH: NHẬT THỊNH

Khảo sát của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục CSGT) cho thấy một thực tế là nhiều tài xế thuộc luật nhưng lại không có sự chuẩn bị cho các sự cố khi lưu thông trên cao tốc.



Qua kiểm tra 140 ô tô trên các tuyến cao tốc, chỉ 60 phương tiện (42,86%) được trang bị thiết bị cảnh báo sự cố. Trong khi đó, 97 tài xế (69,29%) cho biết họ biết quy định về dừng, đỗ xe khi gặp sự cố.

Theo Cục CSGT, điều này cho thấy nhiều người đã nắm quy định nhưng chưa chủ động chuẩn bị các thiết bị cần thiết để sử dụng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Nên chuẩn bị gì trước mỗi chuyến đi?

Hiện nay, ô tô bắt buộc phải được trang bị đèn cảnh báo nguy hiểm theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ nếu xe gặp sự cố trên cao tốc. Cục CSGT khuyến cáo tài xế nên chủ động để sẵn trên xe một số vật dụng như tam giác phản quang, đèn LED cảnh báo, đèn pin, biển báo di động hoặc chóp nón.

Đây đều là những thiết bị gọn nhẹ, dễ mang theo nhưng có thể phát huy tác dụng ngay khi cần, giúp phương tiện phía sau phát hiện từ xa để giảm tốc hoặc chuyển làn an toàn.

Trước đó, nhiều vụ va chạm trên cao tốc xảy ra vì xe gặp sự cố dừng lại nhưng đặt cảnh báo quá gần, không bảo đảm khoảng cách. Theo CSGT, chỉ cần có thêm vài chục giây để nhận biết chướng ngại phía trước, nguy cơ xảy ra tai nạn có thể giảm đi đáng kể. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn thiết bị cảnh báo được xem là một thói quen cần thiết với những người thường xuyên lưu thông trên cao tốc.

Cục CSGT cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc trang bị thiết bị cảnh báo trên phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc và các đơn vị cứu hộ để rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, xử lý nhanh sự cố, hạn chế ùn tắc và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn tiếp theo.