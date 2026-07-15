CSGT kiểm tra công trình sửa cầu Đồng Nai, phát hiện vi phạm dễ gây ùn tắc

Chiều 15.7, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết quá trình kiểm tra công trình sửa chữa cầu Đồng Nai, CSGT đã phát hiện đơn vị thi công không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông theo quy định.

Hành vi này được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và có thể làm tình trạng ùn tắc tại khu vực thêm nghiêm trọng.



Theo CSGT TP.HCM, thời gian qua khu vực cầu Đồng Nai thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Việc thi công trên tuyến quốc lộ đang khai thác càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông nếu không tổ chức giao thông đúng quy định.

CSGT lập biên bản đơn vị thi công ở cầu Đồng Nai ẢNH: PC08

Thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn nhằm kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các công trình đang thi công trên tuyến.

Khoảng 10 giờ 35 ngày 14.7, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Đông Hòa kiểm tra dự án sửa chữa cầu Đồng Nai cũ tại Km1873+275 trên QL1, khu vực đầu cầu Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện đơn vị thi công không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông khi thi công trên tuyến đường đang khai thác theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, việc thiếu người cảnh báo và điều tiết giao thông không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn, đồng thời có thể khiến tình trạng ùn tắc tại khu vực cầu Đồng Nai trở nên nghiêm trọng hơn.

Dự án do Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng V.H.

CSGT yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông ẢNH: PC08

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản đối với hành vi vi phạm theo điểm b khoản 3 điều 8 Nghị định 336/2025/NĐ-CP. Theo quy định, tổ chức vi phạm lỗi này sẽ bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công.

Thời gian tới Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ tiếp tục phối hợp công an các phường và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các công trình thi công trên địa bàn. Những trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu hoặc đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn và giảm ùn tắc trên các tuyến đường đang khai thác.