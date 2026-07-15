Từ 1.1.2028, thi giấy phép lái xe máy: Ngoài vòng số 8 còn thêm 11 tình huống

Với nhiều người, phần thi đáng nhớ nhất khi thi giấy phép lái xe máy là cố giữ tay lái thật chắc để vượt qua vòng số 8, sau đó tiếp tục qua vạch đường thẳng, đường có vạch cản và đường gồ ghề.

Tuy nhiên, theo Thông tư 108/2026/TT-BCA, từ ngày 1.1.2028, việc sát hạch lái xe hạng A1, A sẽ có thêm điểm mới đáng chú ý. Người dự thi không chỉ được đánh giá kỹ năng điều khiển xe trong sa hình quen thuộc mà còn phải thực hiện thêm bài sát hạch tình huống.

Ở phần thi này, thí sinh phải xử lý các tình huống mô phỏng quá trình tham gia giao thông, thay vì chỉ tập trung vào khả năng giữ thăng bằng và điều khiển xe trong hình thi cố định.

Từ 1.1.2028, người thi giấy phép lái xe máy phải trải qua 2 bài thi thực hành ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thêm bài thi với 11 tình huống giao thông

Theo quy định mới về trình tự sát hạch lái xe hạng A1 và A, bài sát hạch thực hành gồm 2 phần. Ở bài sát hạch số 2, thí sinh sẽ điều khiển xe qua 11 tình huống và thực hiện 2 vòng trong bài thi trong thời gian tối đa 5 phút.

Các tình huống gồm:

Xuất phát;



Xử lý khi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên;



Chuyển hướng rẽ phải;



Chuyển hướng rẽ trái;



Gặp đèn tín hiệu màu đỏ;



Quay đầu xe;



Nhường đường cho người đi bộ sang đường;



Vượt xe;



Xử lý tình huống nguy hiểm;



Gặp đường sắt;



Kết thúc bài thi.

Trong các tình huống này, người thi phải thực hiện nhiều thao tác thường gặp khi đi đường như quan sát phía trước, phía sau, hai bên; bật và tắt xi nhan đúng thời điểm; giảm tốc độ hoặc dừng xe đúng vị trí.

Ngoài bài thi quen thuộc, thí sinh phải vượt qua 11 tình huống trong bài sát hạch số 2 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ví dụ, khi gặp đèn đỏ hoặc nhường đường cho người đi bộ, thí sinh phải giảm tốc độ, quan sát và dừng xe đúng quy định. Khi thực hiện tình huống vượt xe, người thi phải quan sát, bật xi nhan trái, tăng tốc để vượt và tắt xi nhan sau khi hoàn thành.

Những lỗi nào khiến thí sinh bị trừ điểm?

Bài sát hạch tình huống được chấm theo thang điểm 100, người thi phải đạt từ 80 điểm trở lên.

Một số lỗi sẽ bị trừ 5 điểm mỗi lần như không bật hoặc không tắt xi nhan tại vị trí quy định; không giảm tốc độ khi yêu cầu; để xe chết máy, rú ga; chạm chân xuống đất trong quá trình xe di chuyển không đúng trường hợp được phép.

Nếu thực hiện bài thi quá 5 phút, cứ quá 30 giây thí sinh sẽ bị trừ 5 điểm.

Một số lỗi nghiêm trọng khiến thí sinh bị đình chỉ sát hạch như không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách; không đeo bảo vệ khuỷu tay, đầu gối; không quan sát an toàn trước khi xuất phát; không dừng xe ở các tình huống bắt buộc; làm đổ xe hoặc đi sai trình tự bài thi.

Bên cạnh bài sát hạch tình huống mới, người thi sát hạch cấp giấy phép lái xe máy vẫn thực hiện bài sát hạch số 1 với các nội dung quen thuộc.



Thí sinh phải lần lượt:

Xuất phát, đi qua hình số 8;



Đi qua vạch đường thẳng;



Đi qua đường có vạch cản;



Đi qua đường gồ ghề.

Khi đi vòng số 8, thí sinh không được để bánh xe đè vạch giới hạn, xe chết máy... ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bài thi yêu cầu người lái đi đúng trình tự, không để bánh xe đè vạch giới hạn, không đè vạch cản, không để xe chết máy và hoàn thành trong thời gian không quá 3 phút. Bài sát hạch số 1 cũng được tính theo thang điểm 100 và thí sinh phải đạt từ 80 điểm trở lên.

Ngoài phần thực hành, người thi giấy phép lái xe hạng A1, A thực hiện bài sát hạch lý thuyết trên máy tính. Đề thi gồm 40 câu hỏi, mỗi câu tính 1 điểm. Thời gian làm bài là 27 phút. Người thi phải đạt tối thiểu 36/40 điểm để vượt qua phần sát hạch lý thuyết.