Quy định mới thi giấy phép lái xe: Rớt lý thuyết có được thi thực hành không?

Trước đây, theo quy định của Thông tư 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an cho phép thí sinh thi sát hạch từng phần. Thí sinh được tham gia thi đủ các nội dung, đạt phần nào bảo lưu phần đó. Trượt phần nào chỉ cần đăng ký thi lại phần đó, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, thông tư này đã chính thức hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 108/2026/TT-BCA.

Theo đó, từ ngày 1.7.2026, người dự thi giấy phép lái xe phải vượt qua phần sát hạch lý thuyết trước khi được tiếp tục thực hiện các nội dung thi thực hành. Đây là một trong những điểm mới tại Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc công nhận kết quả sát hạch giấy phép lái xe được thực hiện theo từng phần, tùy theo từng hạng giấy phép.



Thí sinh phải thi đạt lý thuyết mới được thi thực hành ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với thí sinh dự sát hạch giấy phép lái xe hạng A1, A và B1, người thi phải đạt nội dung sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình mới được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Trường hợp không đạt phần lý thuyết, thí sinh không được dự nội dung sát hạch thực hành. Nếu không đạt bài sát hạch thực hành số 1 thì cũng không được tiếp tục dự bài sát hạch số 2.

Đối với nhóm giấy phép lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, thí sinh phải hoàn thành lần lượt các phần gồm: sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Nếu không đạt lý thuyết, thí sinh không được thi thực hành lái xe trong hình. Trường hợp không đạt phần thực hành trong hình, thí sinh cũng không được tiếp tục thi thực hành lái xe trên đường.

Thời hạn bảo lưu kết quả sát hạch

Một điểm người học lái cần lưu ý là kết quả sát hạch lý thuyết đã đạt sẽ được bảo lưu trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả. Kết quả thực hành lái xe trong hình (hoặc bài sát hạch thực hành số 1 với nhóm hạng tương ứng) được bảo lưu theo thời gian còn lại của phần lý thuyết.

Khi có nhu cầu dự sát hạch lại, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định như có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực và có thông tin trong biên bản xác nhận vắng, trượt của hội đồng sát hạch kỳ trước, hệ thống thông tin sát hạch lái xe hoặc cung cấp hồ sơ hợp lệ.



Trường hợp không đạt kết quả sát hạch, người thi được đăng ký thi lại ở các kỳ sát hạch giấy phép lái xe khác.



Không đạt phần thực hành trong hình, thí sinh cũng không được tiếp tục thi thực hành lái xe trên đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông tư 108/2026/TT-BCA cũng quy định thí sinh mang tài liệu, điện thoại di động hoặc phương tiện, thiết bị kỹ thuật vào phòng sát hạch lý thuyết, trên xe sát hạch; hoặc có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả sẽ bị đình chỉ, hủy kết quả kỳ sát hạch.

Trường hợp thiết bị kỹ thuật chấm điểm tự động bị lỗi hoặc nguyên nhân khác không do lỗi của thí sinh làm sai lệch kết quả, kết quả sát hạch sẽ được hủy và thí sinh được sát hạch lại.



Sau khi kỳ sát hạch kết thúc, trong thời hạn 2 giờ, Phòng CSGT rà soát, tổng hợp kết quả và chuyển dữ liệu người đạt kết quả sát hạch về Cục CSGT để cấp giấy phép lái xe điện tử.



Đối với người sát hạch do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu cấp GPLX xuống hạng thấp hơn hạng trong giấy phép cũ thì phải đăng ký và chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký.



Như vậy, theo quy định hiện hành, người thi giấy phép lái xe cần vượt qua từng phần sát hạch theo thứ tự. Thí sinh không đạt phần lý thuyết sẽ không được tiếp tục thi thực hành mà phải đăng ký sát hạch lại theo quy định.



Trước đó, Cục CSGT cho biết từ khi Cục CSGT tiếp nhận thi sát hạch đến nay, tỷ lệ thi đỗ sát hạch bằng lái ô tô chỉ còn 53%, xe máy 66%. Việc tạo môi trường sát hạch minh bạch, công bằng đặt ra yêu cầu cho mỗi học viên phải có kiến thức pháp luật "thật", có kỹ năng điều khiển phương tiện "thật".