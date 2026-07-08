Đã đặt cảnh báo khi xe hỏng trên cao tốc, vì sao vẫn xảy ra tai nạn?

Vụ tai nạn giữa hai xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương tiếp tục đặt ra cảnh báo về cách xử lý khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc. Đáng chú ý, xe gặp sự cố đã đặt cảnh báo phía sau nhưng khoảng cách chỉ khoảng 50 m, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Theo Cục CSGT, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6.7, tại Km153+100 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải. Vụ tai nạn khiến tài xế D.Q.H tử vong, phụ xe bị thương, 2 phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: C08

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai ban đầu của những người liên quan, cơ quan chức năng xác định một xe tải gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên một phần làn đường xe chạy. Tài xế khai đã đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo phía sau xe, tuy nhiên khoảng cách chỉ khoảng 50 m.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cũng ghi nhận thùng sơn này nằm dưới đầu xe tải đã xảy ra va chạm.

Vì sao phải đặt cảnh báo cách ít nhất 150 m?

Cục CSGT cho biết khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên đường cao tốc, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Việc cảnh báo từ xa nhằm giúp các phương tiện đang lưu thông phía sau có đủ thời gian phát hiện nguy hiểm, giảm tốc độ hoặc chuyển làn an toàn.

CSGT giải thích, trên cao tốc, nơi các phương tiện có thể lưu thông với tốc độ cho phép lên đến 120 km/giờ, việc đặt cảnh báo quá gần có thể khiến tài xế phía sau không đủ thời gian nhận diện tình huống.

Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế, tài xế có thể chỉ có rất ít thời gian để quan sát, đánh giá nguy cơ và xử lý nếu phía trước xuất hiện phương tiện đang dừng.

CSGT liên tục xử lý các vi phạm về dừng đỗ sai quy định trên cao tốc ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc không chỉ xuất phát từ việc xe gặp sự cố mà còn liên quan đến việc cảnh báo không đầy đủ hoặc không đúng quy định. Khi cảnh báo được đặt quá gần, người điều khiển phương tiện phía sau có nguy cơ không đủ khoảng cách để xử lý an toàn.

Bên cạnh việc xác định tài xế xe gặp sự cố không đặt cảnh báo đúng quy định, cơ quan chức năng cũng xác định sơ bộ tài xế điều khiển phương tiện phía sau không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo khi xe gặp sự cố trên cao tốc, người điều khiển cần nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nếu còn khả năng di chuyển.

Sau đó, tài xế cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m; đồng thời đưa toàn bộ người trên xe ra ngoài khu vực nguy hiểm, đứng phía sau dải hộ lan và liên hệ lực lượng chức năng hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ.