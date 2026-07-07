Nhiều tài xế bị phạt nguội khi ra vào cao tốc: Đi sao mới đúng?

Những ngày qua, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) liên tục ghi nhận, xử lý các trường hợp tài xế ra vào cao tốc sai quy định tại khu vực nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.



Đáng chú ý, nhiều tài xế cho biết không nhận ra mình đã vi phạm. Chỉ đến khi được CSGT dừng xe kiểm tra tại trạm thu phí Long Phước hoặc nhận thông báo phạt nguội, họ mới biết việc chuyển làn trước đó chưa đúng quy định.

Nhiều tài xế vi phạm lỗi ra vào cao tốc, đến khi bị CSGT thổi phạt mới biết đã sai ẢNH: DIỆU MI

Điều này khiến không ít người thắc mắc: cùng một khu vực nút giao, lúc nào được chuyển làn, lúc nào phải tiếp tục đi thẳng để tránh vi phạm?

Ra vào cao tốc cần chú ý gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết khi di chuyển qua khu vực nút giao này, tài xế cần đặc biệt chú ý hệ thống vạch kẻ đường, thay vì chỉ quan sát hướng tuyến phía trước.

Theo CSGT, tại khu vực ra vào cao tốc có bố trí vạch phân chia các làn xe cùng chiều dạng vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch đứt nét.

Gặp vạch đứt nét liền như trên, xe ở làn tiếp giáp nét đứt được chuyển làn, xe ở làn tiếp giáp nét liền không được đè vạch ẢNH: DIỆU MI

Nguyên tắc cần nhớ là phương tiện ở phía tiếp giáp với vạch đứt nét được phép chuyển làn khi bảo đảm an toàn. Ngược lại, xe ở phía tiếp giáp với vạch liền không được chuyển làn hoặc điều khiển phương tiện đè lên vạch.

Lúc này, tài xế đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể chuyển sang phải theo hướng ra quốc lộ 51. Đây là khu vực vạch đứt nét cho phép phương tiện chuyển làn.

Ngược lại, tài xế từ hướng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ở vị trí tiếp giáp vạch liền không được chuyển làn sang cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại đoạn này.

Ngoài hệ thống vạch kẻ, trên mặt đường còn có mũi tên chỉ hướng để báo hiệu làn đường dành cho xe chuyển làn, hỗ trợ tài xế nhận biết từ xa.

Qua một đoạn ngắn, quy định chuyển làn đã thay đổi

CSGT lưu ý, sau khi đi qua khu vực vạch mắt võng khoảng 30 m, hướng được phép chuyển làn sẽ thay đổi.

Lúc này, phần vạch liền nằm về phía cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vì vậy, tài xế đang chạy trên tuyến cao tốc này không được tiếp tục chuyển sang phải để ra quốc lộ 51.

Ngược lại, phương tiện từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi gặp phần vạch đứt nét được phép chuyển làn để nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nếu đủ điều kiện an toàn.

Di chuyển thêm khoảng 30 m, tài xế ở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mới được chuyển làn rẽ trái vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT, việc bố trí riêng từng khu vực cho xe nhập làn và tách làn nhằm hạn chế tình trạng các dòng xe cắt ngang nhau, giảm nguy cơ va chạm tại nút giao.

Thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không phải do cố tình đi sai mà do tài xế chủ quan, thấy gần lối ra mới vội đánh lái chuyển làn hoặc chưa hiểu ý nghĩa của vạch liền, vạch đứt tại khu vực nhập - tách cao tốc.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo tài xế khi chuẩn bị đến nút giao cần giảm tốc độ phù hợp, quan sát biển báo, mũi tên chỉ hướng và vạch kẻ đường từ sớm để chọn đúng làn.

Nhiều tài xế cũng cho biết việc vạch kẻ đường xóa lem nhem khiến người lái xe bị rối ẢNH: DIỆU MI

Việc chuyển làn chỉ được thực hiện ở khu vực cho phép, đồng thời phải bật tín hiệu báo hướng và bảo đảm an toàn. Nếu đã đi quá vị trí được phép chuyển làn, tài xế cần tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại thay vì cố chuyển hướng đột ngột, vừa vi phạm vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.