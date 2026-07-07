Xe tải tông đuôi xe cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người chết

Đến rạng sáng 7.7, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 1 người chết đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km153+100, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, thời gian xảy ra tai nạn khoảng 24 giờ ngày 6.7. Thời điểm này, xe tải thùng đông lạnh biển số 50H-089.75 do tài xế D.Q.H (31 tuổi) điều khiển, chở theo phụ xe H.T.B, lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng nam - bắc.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: C.T.V

Khi đến vị trí trên, xe tải đông lạnh tông vào đuôi 1 xe tải cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra khiến phần đầu xe tải đông lạnh móp nát, biến dạng, dính chặt vào đuôi phương tiện phía trước, tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Công an tỉnh Lâm Đồng huy động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng công an sử dụng thiết bị chuyên dụng khoan, cắt phần cabin biến dạng để đưa 2 nạn nhân ra ngoài. Một người đã tử vong, còn 1 người bị thương sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương ẢNH: C.T.V

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý tuyến tổ chức điều tiết phương tiện, bảo đảm giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến rạng sáng 7.7, công tác khám nghiệm và xử lý hiện trường hoàn tất. Các phương tiện liên quan được di dời, giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thông thoáng trở lại.

Đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn theo kiểu "xe sau tông vào đuôi xe trước" trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cơ quan chức năng cảnh báo do đường hẹp, tài xế lưu thông trên cao tốc này phải tuân thủ nghiêm quy định về an toàn giao thông để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.