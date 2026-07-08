Mắc vệ sinh phải dừng xe trên cao tốc: Sai một bước, có thể bị phạt 14 triệu đồng

Mới đây, Cục CSGT vừa có thông tin tuyên truyền về mối nguy dừng xe trên cao tốc. Trong đó, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh dừng, đỗ xe trên cao tốc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do các phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống bất khả kháng, tài xế có thể phải dừng phương tiện nhưng cần thực hiện đúng các bước cảnh báo.

Theo khuyến cáo của Cục CSGT, tài xế được dừng xe trên cao tốc trong một số trường hợp như xe gặp sự cố kỹ thuật (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu...), người lái xe hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe, bị ốm bệnh đột xuất.

Một trường hợp dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh bị CSGT xử phạt ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, một tình huống được nhiều tài xế quan tâm là khi người lái xe mắc vệ sinh "không thể kiềm chế". Theo khuyến cáo, đây được xem là trường hợp đặc biệt, chỉ nên xảy ra hãn hữu. Người lái trước khi vào cao tốc cần chủ động giải quyết nhu cầu cá nhân, đồng thời nắm rõ các điểm dừng nghỉ, điểm ra - vào cao tốc để tránh phải dừng xe giữa đường.

Ngoài ra, trường hợp phương tiện xảy ra va chạm, tai nạn giao thông cũng là tình huống buộc phải dừng lại để xử lý.

Phải đặt cảnh báo cách xe ít nhất 150 m

Thực tế, mới đây, CSGT tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong cũng xử phạt một số trường hợp dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh. Dù tài xế giải thích đây là tình huống khẩn cấp, không thể kiềm chế nhưng vẫn bị lập biên bản.

CSGT cho biết, lý do dừng xe vì mắc đi vệ sinh không kiềm chế được trong các trường hợp trên được chấp nhận, các tài xế bị lập biên bản là do dừng xe trên đường cao tốc nhưng không đặt cảnh báo cách tối thiểu 150 m theo quy định.

Dừng xe trên đường cao tốc không đặt biển cảnh báo đúng quy định có mức phạt từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Cục CSGT lưu ý, khi buộc phải dừng xe trên cao tốc, tài xế phải cố gắng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải, hạn chế tối đa nguy cơ va chạm với các xe đang lưu thông.

Ngay sau khi dừng, người lái hoặc người trên xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, sử dụng biển cảnh báo đặt phía sau xe với khoảng cách ít nhất 150 m để các phương tiện khác kịp thời nhận biết.

Những người trên xe cần nhanh chóng di chuyển ra ngoài hộ lan phía bên phải đường để đảm bảo an toàn. Trong điều kiện cho phép, có thể bố trí người đứng ở vị trí an toàn, cách phía sau xe dừng ít nhất 50 m để vẫy báo hiệu nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Sau khi thực hiện các biện pháp cảnh báo ban đầu, tài xế cần gọi ngay cho lực lượng CSGT qua số điện thoại 1900.8099 hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ.

Theo lực lượng chức năng, cao tốc là môi trường giao thông đặc thù, chỉ một hành động dừng xe tùy tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, tài xế không nên chủ quan, cần chuẩn bị trước hành trình và chỉ dừng xe khi thật sự cần thiết.

Việc dừng xe trong tình huống khẩn cấp không đồng nghĩa với có thể dừng ở bất kỳ đâu, bất kỳ cách nào. Người lái phải thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo nhằm bảo vệ bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Dừng xe ở làn dừng khẩn cấp có phải đặt cảnh báo? Theo Cục CSGT, khoản 2, điều 25 luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, nhanh chóng báo cho cơ quan CSGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc. "Việc đặt cảnh báo (cả trên làn đường khẩn cấp) cũng giúp cho đảm bảo an toàn hơn. Tuy nhiên khi dừng xe trên 1 phần hoặc hoàn toàn trên làn đường xe chạy của đường cao tốc thì bắt buộc phải đặt cảnh báo cách tối thiểu 150 m", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.



