Cấm đậu trước chung cư, ô tô lại tràn vào hẻm: Người dân TP.HCM bức xúc

Sau bài phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng hàng loạt ô tô đậu hàng dài tại các tuyến đường quanh khu chung cư, công viên, bệnh viện ở xã Tân Nhựt (TP.HCM) gây cản trở giao thông, nhiều người dân tiếp tục phản ánh đến tòa soạn về việc nhiều khu vực khác tại TP.HCM cũng rơi vào tình trạng ô tô đậu kín đường tương tự.

Xe bủa vây từ đường lớn đến hẻm nhỏ

Theo phản ánh của người dân, tại đường Bến Vân Đồn (đoạn từ ngã ba Nguyễn Khoái đến chân Cầu Dừa, phường Vĩnh Hội), tình trạng xe bốn bánh dừng đỗ, đậu kín đường diễn ra 24/24 giờ. Một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Bình thường xe đậu sát lề thì không sao, nhưng nhiều khi khách lấn ra ngoài hoặc đậu quá sát lối ra vào chung cư thì cản trở dữ lắm. Xe máy từ trong hẻm đi ra rất khó khăn, khu vực này cũng đã xảy ra một số vụ va quẹt".

Một số ô tô đậu sai quy định nơi có biển báo cấm trên đường Bến Vân Đồn ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận thực tế ngày 7.7, khi thấy lực lượng CSGT Đội Bến Thành đi tuần tra xử lý, nhiều tài xế đậu xe sai quy định từ xa đã vội vã nổ máy di chuyển để né phạt.

Trong khi đó, tại khu vực chung cư Ruby Garden trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường Tân Sơn), áp lực giao thông lại dồn vào các con hẻm lân cận.

Trước đây, ô tô và xe tải đậu hàng dài ngày đêm trước chung cư làm lối đi bị thu hẹp, khiến người già, người đi bộ không có đường đi. Cách đây khoảng 3 tháng, cơ quan chức năng đã cho cắm biển cấm đỗ xe tại mặt tiền đường Nguyễn Sỹ Sách.

Tuy nhiên, khi lòng đường lớn được thông thoáng, nhiều tài xế lại tìm cách đối phó bằng việc di chuyển phương tiện vào lánh nạn tại các con hẻm lân cận như hẻm 34 Trần Thái Tông, hẻm 85 Phạm Văn Bạch... khiến ô tô đậu kín đường quanh chung cư.

Người dân bức xúc chịu trận

Phản ánh với PV Báo Thanh Niên, bà H. (ở hẻm 34 Trần Thái Tông, khu phố 20, phường Tân Sơn) bức xúc: "Hẻm không có biển cấm nên ban đêm xe tải, ô tô tấp vào đậu dày đặc không còn chỗ đi, có người đi qua còn bị té. Đáng nói là nhiều tài xế đậu xe xong còn vô tư tiểu tiện ngay trong hẻm sát vách nhà tôi, mùi hôi khai chịu không nổi. Tôi đã phản ánh lên phường đến nay là 3 - 4 tháng rồi mà vẫn chưa thấy địa phương xử lý dứt điểm". Để phản đối, một số hộ dân tại đây phải mang chậu bông ra đặt trước cửa hoặc viết chữ "không đậu xe trước cửa" để nhắc nhở tài xế.

Các ô tô, xe tải đậu ở hẻm 34 Trần Thái Tông. Người dân viết chữ "không đậu xe trước cửa" để nhắc nhở các tài xế

ẢNH: TRẦN KHA

Tình trạng giao thông hỗn loạn do đỗ xe cũng xuất hiện tại đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán). Dù tuyến đường này có quy định dừng đỗ theo ngày chẵn lẻ, nhưng lượng xe đậu quá lớn trong khi lòng đường hẹp đã gây ùn ứ giao thông.

Đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán) có quy định dừng đỗ theo ngày chẵn lẻ, nhưng lượng xe đậu quá lớn trong khi lòng đường hẹp đã gây ùn ứ ẢNH: TRẦN KHA

Trưa 7.7, dòng ô tô đậu nối đuôi nhau kéo dài từ giao lộ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Trãi. Các xe đỗ quá gần giao lộ khiến dòng phương tiện rẽ từ Trần Hưng Đạo vào Trần Bình Trọng bị chặn đứng, phải chờ dòng xe thẳng đi hết mới nhích qua được. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần thiết lập lại khoảng cách cấm dừng đỗ cách xa các ngã ba, ngã tư để giảm ùn tắc.

Tăng cường ghi hình phạt nguội để răn đe

Trước tình trạng các tài xế thường xuyên canh chừng lực lượng chức năng để "né" kiểm tra, đại diện một đội CSGT cho biết thời gian qua, CSGT TP.HCM đã tăng cường tối đa việc ghi hình phạt nguội đối với hành vi dừng đỗ xe sai quy định. Tại nhiều tuyến đường phức tạp hoặc quanh các khu chung cư, lực lượng chức năng không chỉ tuần tra trực tiếp mà còn cử người sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình, ghi nhận biển số các phương tiện vi phạm làm cơ sở xử lý nguội. Biện pháp này giúp nâng cao ý thức tự giác của tài xế ngay cả khi không có bóng dáng lực lượng cắm chốt.

ẢNH: TRẦN KHA

Liên quan đến việc xử lý vi phạm, một cán bộ CSGT cho biết hành vi đỗ xe nơi có biển báo cấm sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến 900.000 đồng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm luật giao thông, chú ý quan sát biển báo khi dừng đỗ để tránh vi phạm, bị xử lý phạt nguội và không gây ảnh hưởng đến cộng đồng.