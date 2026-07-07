TP.HCM gỡ vướng 838 dự án, tập trung thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 7.7, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo.



Tại phiên họp, ban chỉ đạo đánh giá từ đầu năm đến nay, mặc dù khối lượng công việc được giao rất lớn, thời gian khẩn trương, tính chất phức tạp, nhưng các cấp ủy và từng thành viên ban chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành được một số nhiệm vụ quan trọng.

TP.HCM đã gỡ vướng 838 dự án

TP.HCM đã tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838 dự án thuộc diện xử lý, trong đó có 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc. UBND TP.HCM đã đề xuất phương án sắp xếp, xử lý đối với 9.819 cơ sở nhà, đất là tài sản công theo Nghị định 03/2025 của Chính phủ. Đối với nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, thành phố đã có quyết định xử lý đối với 212/296 cơ sở nhà, đất.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu tại phiên họp ẢNH: DIỆU MI

Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật khai trừ 8 đảng viên vi phạm pháp luật. Thanh tra đã ban hành 6 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 17.130 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 3 tổ chức, 2 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đã khởi tố mới 57 vụ/62 bị can, truy tố 96 vụ/381 bị can, xét xử 61 vụ án/405 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Ban chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giám định, định giá để đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Nhờ đó, các cơ quan khởi tố mới 1 vụ án, kết luận điều tra 6 vụ án, xét xử sơ thẩm 5 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án, ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự 2 vụ việc; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc; kết thúc theo dõi, chỉ đạo 8 vụ.

Ban chỉ đạo cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện việc kiện toàn nhân sự, bổ sung Chủ tịch UBND TP.HCM làm Ủy viên Ban chỉ đạo theo chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương.

Tập trung thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh Phát

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống lãng phí trên tất cả lĩnh vực.

Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào sử dụng các trụ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp; các cơ sở nhà, đất đang bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả theo các kết luận thanh tra.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, Phó trưởng ban chỉ đạo phát biểu ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công nhằm đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Các đơn vị cũng sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện khiến các tồn đọng kéo dài.

Ban chỉ đạo yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Việc phân cấp, phân quyền phải đi liền với kiểm soát, giám sát và trách nhiệm giải trình; đồng thời hoàn thành giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, ban chỉ đạo yêu cầu sớm ban hành kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xử lý 30 vụ án, vụ việc; khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác giám định, định giá.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thu hồi tài sản. Ban chỉ đạo yêu cầu xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thuộc thẩm quyền của TP.HCM, đặc biệt là vụ án Vạn Thịnh Phát và các vụ việc còn tồn đọng.

Đồng thời, TP.HCM tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt", né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, các đơn vị cần khẩn trương tham mưu thành lập tổ giám sát đối với các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường phối hợp để tháo gỡ khó khăn trong xử lý dự án tồn đọng, thi hành các bản án hành chính và công tác thu hồi tài sản.