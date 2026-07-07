Cục CSGT nói gì về việc 'xe bán tải được lưu thông như xe con từ 1.7'?

Chia sẻ tại tọa đàm về xe bán tải sáng 7.7, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý và tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định 241 bổ sung quy định xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như xe con.

Cần bổ sung biển báo phụ

Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT ẢNH: TẠ HẢI

Thông tin thêm, thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết quy định này tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng xe bán tải từ ngày 1.7.

Cụ thể, xe bán tải không phải lưu thông theo làn đường dành riêng cho xe tải tại những tuyến đường có phân làn. Không bị hạn chế lưu thông theo khung giờ cấm xe tải tại các địa phương. Không thuộc đối tượng áp dụng của các biển báo cấm xe tải.

Tuy nhiên, thượng tá Long lưu ý, Nghị định 241 chỉ thay đổi cách thức tổ chức giao thông, không thay đổi việc phân loại phương tiện theo các quy định hiện hành.

Vậy xe bán tải cụ thể gồm những loại nào? Ông Lê Hồng Điệp cho biết, xe bán tải (pickup) được chia thành 3 loại: ô tô con pickup; ô tô tải pickup cabin đơn; ô tô tải pickup cabin kép.

Để triển khai Nghị định 241, các địa phương sẽ phải rà soát toàn bộ hệ thống biển báo đang hạn chế thời gian lưu thông đối với xe tải. Các biển cấm xe tải sẽ phải loại trừ đối với xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn.

Đối với những tuyến đường hoặc làn đường hiện đang cấm xe tải, cơ quan quản lý sẽ tiến hành điều chỉnh hệ thống báo hiệu để bảo đảm phù hợp với quy định mới.

Theo ông, việc điều chỉnh không thể thực hiện bằng cách thiết kế riêng một biển báo cho xe bán tải, bởi hệ thống báo hiệu đường bộ hiện nay không có ký hiệu riêng cho loại phương tiện này. Hình vẽ trên biển báo chỉ mang tính biểu tượng và không thể phân biệt các loại xe bán tải.

Vì vậy, giải pháp là bổ sung biển phụ, thể hiện rõ xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn không thuộc đối tượng bị cấm lưu thông trong các khung giờ, làn đường hoặc tuyến đường áp dụng đối với xe tải.

Đại diện Cục Đường bộ cũng nhấn mạnh, về bản chất, xe bán tải cabin kép vẫn là xe tải theo phân loại phương tiện. Việc cho phép lưu thông như xe con chỉ nhằm tháo gỡ những bất cập trong tổ chức giao thông, không làm thay đổi bản chất kỹ thuật hay quy định về đăng ký, đăng kiểm của phương tiện.

Không thay đổi thuế, phí

Ông Trần Quang Hà, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, theo tiêu chuẩn cũ, xe bán tải được xếp cùng nhóm xe tải nên không thuộc diện áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt như xe con.

Tuy nhiên, trên thực tế, xe bán tải được người dân sử dụng tương tự xe con và có tính chất phục vụ tiêu dùng, vì vậy Bộ Tài chính đã điều chỉnh chính sách, áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe bán tải nhưng ở mức thấp hơn xe con.

Ông Hà khẳng định, Nghị định 241 chỉ điều chỉnh quy định về tổ chức giao thông, không thay đổi các yếu tố kỹ thuật hay tiêu chí phân loại làm căn cứ tính thuế. Do đó, chính sách thuế đối với xe bán tải sẽ không thay đổi.

Theo thống kê từ cơ quan đăng kiểm, đến tháng 3.2026, cả nước có khoảng 291.000 xe bán tải cabin kép đang lưu hành; riêng Hà Nội có hơn 40.000 xe, TP.HCM gần 45.000 xe.