Khởi tố 8 bị can vụ 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người ở Đồng Tháp

Bắc Bình
29/03/2026 22:12 GMT+7

Liên quan vụ 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 29.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là các bị can có liên quan đến vụ 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm, xảy ra tại xã Ngũ Hiệp.

Theo lệnh của cơ quan chức năng, có 3 bị can bị tạm giam trong thời hạn 3 tháng gồm: Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi), Nguyễn Trọng Thường (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Bùi Võ Khôi Nguyên (18 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). 5 bị can còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can nghe đọc lệnh khởi tố

Nguồn cơn vụ ‘3 xe bán tải rượt đuổi trong đêm’: Mâu thuẫn vì sầu riêng không tươi?

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19.3, ông N.T.H (51 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng nhóm bạn đến một vựa sầu riêng tại ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp để giao dịch mua bán. Đến rạng sáng 20.3, trong quá trình thương lượng, giữa hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Sau đó, nhóm ông H. lên ô tô rời đi khỏi hiện trường.

Cho rằng nhóm ông H. mua hàng không trả tiền, một nhóm người tại vựa sầu riêng dùng xe bán tải đuổi theo. Khi đến khu vực ngã tư Hưng Long (thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp), nhóm này bắt kịp xe ông H., dùng ghế đập phá kính xe và hành hung 4 người trong nhóm ông H.

Một người trong nhóm truy đuổi nhảy lên xe ông H. để gây áp lực

Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Lúc này, hai bên mới nhận ra nguyên nhân vụ việc xuất phát từ hiểu lầm. Nhóm người tại vựa sầu riêng sau đó đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện, vụ rượt đuổi, hành hung người nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hỗn loạn cảnh 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm tại Đồng Tháp

Một nhóm thanh niên đi trên 3 xe bán tải rượt đuổi một xe bán tải khác, rồi hành hung khiến 2 nạn nhân nhập viện. Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ việc.

