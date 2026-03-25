Công an điều tra vụ '3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm'

Liên quan vụ "3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm", ngày 25.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã nhận được trình báo của nạn nhân và phía Công an xã Ngũ Hiệp cũng đã mời những người có liên quan đến lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

Nhóm người của ông N. hành hung nhóm ông H. đang mua sầu riêng, sau đó rượt đuổi gây náo loạn trên đường tỉnh 864 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đồng Tháp Kinh hoàng cảnh 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm

Theo trình báo, vào khoảng 20 giờ ngày 19.3 ông N.T.H (51 tuổi, ngụ xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại vựa của ông N. trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 20.3, trong quá trình xem hàng và lựa mua, giữa 2 bên phát sinh mâu thuẫn vì phía ông H. cho rằng đối tác giao sầu riêng không tươi (sầu riêng tươi là trái được cắt bán trong ngày) như thỏa thuận ban đầu.

Tại đây, 2 người bên nhóm của ông H. bị nhóm người bên ông N. đánh "hội đồng" nên ông H. cùng những người bạn lên xe ô tô bỏ chạy.

Một người trong nhóm của ông N. lao lên xe của ông H. để gây áp lực, buộc ông dừng phương tiện ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, những người trong vựa sầu riêng của ông N. leo lên 3 xe ô tô bán tải rượt đuổi theo xe ông H. Khi đến gần khu vực ngã tư Hưng Long (thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, Đồng Tháp), nhóm này bắt kịp, xông vào dùng ghế đập phá kính xe ô tô rồi lao vào tiếp tục hành hung 4 người trong nhóm của ông H.

Khi được mọi người can ngăn, 3 người trong nhóm ông H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan.

Vụ rượt đuổi, hành hung người trong đêm đang được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý.