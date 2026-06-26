Ô tô đậu kín đường quanh chung cư ở TP.HCM: Người dân bức xúc vì cản trở giao thông

Liên quan đến phản ánh của bạn đọc về việc ô tô đậu "bạt ngàn" dưới lòng đường gây cản trở giao thông, PV Thanh Niên đã có mặt ghi nhận thực tế tại các tuyến đường số 1, 1A, số 4... quanh khu vực công viên, chung cư A.G và Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (thuộc địa bàn xã Tân Nhựt, TP.HCM).

Ô tô nối đuôi nhau đậu dọc hai bên đường

Tại đây, tình trạng các phương tiện ô tô cá nhân, xe dịch vụ đậu hàng dài dưới lòng lề đường diễn ra phổ biến, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm từ 17 - 19 giờ hằng ngày và các ngày cuối tuần.

Ô tô đậu hàng dài hai bên đường quanh một chung cư ở TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Ô tô đậu dọc hai bên đường các tuyến đường quanh chung cư ẢNH: TRẦN KHA

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu vực, việc xe ô tô chiếm dụng lòng đường không chỉ thu hẹp không gian lưu thông công cộng mà còn làm khuất tầm nhìn của các phương tiện khác.

"Đường này dẫn vào bệnh viện và khu dân cư, lưu thông chật vật. Thậm chí, không gian quanh công viên vốn là nơi để người dân đi bộ, tập thể dục, đánh cầu lông giờ cũng bị ô tô vây kín", một người dân bức xúc chia sẻ.

Mới đây, một vụ va chạm đã xảy ra ngay tại khu vực lối ra vào khi một chiếc xe từ hầm chung cư di chuyển ra va chạm với một phương tiện khác dừng đỗ dưới lòng đường đang quay đầu, gây hư hỏng nhẹ.

Người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp chấn chỉnh, lắp đặt hệ thống biển cấm đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông.

Một biển báo cấm dừng xe và đỗ xe trên đường 1A ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo người dân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần xuất phát từ tâm lý ngại mất tiền phí gửi xe của một bộ phận cư dân. Dù chung cư có hầm giữ xe an toàn, nhiều chủ xe vẫn chọn giải pháp đưa phương tiện ra lòng đường đỗ "miễn phí", chấp nhận các rủi ro về hư hỏng hay thời tiết, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông công cộng bên ngoài.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, một cán bộ xã Tân Nhựt cho biết, lực lượng chức năng đã nắm bắt được thực trạng và từng nhiều lần tổ chức ra quân phân luồng, nhắc nhở.

Tuy nhiên, cái khó hiện nay là tại một số tuyến đường quanh khu vực chung cư A.G, biển báo cấm dừng, cấm đỗ chỉ được lắp đặt một chiều hoặc chỉ cấm cục bộ trước các hộ kinh doanh, chiều còn lại hoặc các đoạn khác không có biển cấm nên về mặt pháp lý người dân vẫn được phép dừng, đỗ.

Khu vực chơi thể thao của người dân ở công viên được xịt dòng chữ "xin đừng đậu xe" ẢNH: TRẦN KHA

Cán bộ xã này phân tích thêm, việc cắm biển báo giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của các ban quản lý đầu tư xây dựng và Sở Xây dựng. Việc cơ quan quản lý chưa cắm biển báo hết các tuyến đường là nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho người dân đến thăm khám tại bệnh viện hoặc vui chơi tại công viên. Lực lượng công an xã và Trạm CSGT Tân Túc khẳng định luôn tuần tra liên tục và sẽ kiên quyết xử phạt nghiêm theo quy định đối với các lỗi rõ ràng như đậu đè vạch người đi bộ, đậu tại điểm dừng xe buýt hoặc khu vực có biển cấm.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND địa phương thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Kinh tế ghi nhận hình ảnh thực tế và kiểm tra lại toàn bộ tình hình phối hợp với các bên liên quan. Trong thời gian tới, trước mắt địa phương sẽ tăng cường lực lượng vận động, nhắc nhở các chủ phương tiện xếp xe gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị, không xả rác hay gây mất an ninh trật tự, đồng thời nghiên cứu các phương án kiến nghị điều tiết giao thông phù hợp để hài hòa lợi ích giữa nhu cầu dân sinh và trật tự an toàn đường bộ.