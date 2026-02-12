7 năm mòn mỏi đi nhờ đường xe container, cư dân chung cư TP.HCM nhận tin vui

Liên quan đến kiến nghị của hơn 2.500 cư dân chung cư Luxgarden (phường Phú Thuận, TP.HCM) về việc đầu tư tuyến đường kết nối ra đường Đào Trí, UBND phường Phú Thuận đã chính thức có thông báo mới nhất về tiến độ thực hiện dự án này.

Doanh nghiệp thống nhất phương án đầu tư

Theo thông báo số 596/TB-UBND do Chủ tịch UBND phường Phú Thuận Lê Lợi ký, ngày 28.1.2026, chính quyền địa phương đã làm việc với các đơn vị liên quan gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita và Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn.

Người dân khổ sở mỗi lần ra vào chung cư Luxgarden vì bụi ẢNH: TRẦN KHA

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã cơ bản thống nhất phương án đầu tư xây dựng hai tuyến đường N1 và D7 theo quy hoạch. Đây là các tuyến đường huyết mạch đóng vai trò kết nối đường D8 hiện hữu (khu vực chung cư Luxgarden) ra thẳng đường Đào Trí.

Hiện tại, các doanh nghiệp này đang liên hệ với các sở ngành TP.HCM để nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án phát triển nhà ở tại khu đất của mình. UBND phường Phú Thuận cho biết sẽ đề nghị các chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh các tuyến đường theo quy hoạch ngay khi thực hiện phê duyệt chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

Chấm dứt cảnh 7 năm đi nhờ đường xe container

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, kể từ khi bàn giao vào năm 2018, các hộ dân tại chung cư Luxgarden phải chịu cảnh đi nhờ trên đoạn đường tạm bợ, thường xuyên bị bủa vây bởi xe container và xe tải nặng từ các kho bãi xung quanh.

Việc thiếu lối đi chính thức theo quy hoạch không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn khiến việc tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp như cứu hỏa, cứu thương gặp nhiều khó khăn.

Đường vào chung cư Luxgarden đầy bụi mù ẢNH: TRẦN KHA

Đại diện UBND phường Phú Thuận cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mới, phường đã tích cực khảo sát hiện trạng và tìm kiếm các giải pháp đầu tư. Việc thống nhất được phương án với các chủ đầu tư giáp ranh là bước tiến quan trọng để đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị sử dụng đất để hiện thực hóa tuyến đường kết nối này ngay sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.

Thông tin này đã đem lại niềm hy vọng lớn cho cộng đồng cư dân chung cư Luxgarden sau 7 năm chờ đợi mòn mỏi một lối đi an toàn và thuận tiện.