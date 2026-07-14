Thay đổi thi giấy phép lái xe từ 1.3.2027: Có hạng tăng gấp đôi số câu lý thuyết

Theo Thông tư 108/2026/TT-BCA, từ ngày 1.3.2027, số lượng câu hỏi lý thuyết khi thi sát hạch giấy phép lái xe được điều chỉnh tăng so với quy định đang áp dụng trước thời điểm này.



Với sự điều chỉnh này, người dự thi cần lưu ý sự thay đổi về số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và điều kiện đạt của từng hạng giấy phép lái xe. Thời gian làm bài cũng được điều chỉnh tăng tương ứng với số lượng câu hỏi của từng hạng.

Từ ngày 1.3.2027, số câu lý thuyết khi thi giấy phép lái xe ở các hạng bằng lái điều chỉnh tăng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thi lý thuyết giấy phép lái xe có những nội dung gì?

Theo quy định, bài sát hạch lý thuyết gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; quy tắc ứng xử của người lái xe và văn hóa giao thông.

Ngoài ra, nội dung thi còn đề cập đến phòng, chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông.

Đối với người thi GPLX hạng B1, B trở lên, bài thi có thêm nội dung về cấu tạo, sửa chữa thông thường của xe; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Riêng người thi từ hạng C1 trở lên còn phải nắm thêm kiến thức liên quan đến vận tải đường bộ.

Đáng chú ý, với thi giấy phép lái xe ô tô hạng BE, D1E, D2E, DE, C1E, CE tăng từ 45 câu lên 90 câu lý thuyết với thời gian làm bài 90 phút.

Chi tiết thay đổi số câu lý thuyết trong thi sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 1.3.2027

Thi trước ngày 1.3.2027 có phải thi lại theo quy định mới?

Thông tư 108/2026/TT-BCA cũng quy định việc chuyển tiếp đối với những trường hợp đã tham gia sát hạch trước thời điểm áp dụng thay đổi.

Theo đó, thí sinh thi giấy phép lái xe ô tô trước ngày 1.3.2027, nếu đã đạt các phần sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và lái xe trên đường thì được công nhận kết quả, cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Trường hợp thí sinh sát hạch theo quy định tại Thông tư 12/2025/TT-BCA nhưng vắng hoặc chưa đạt một trong các nội dung lý thuyết, lái xe trong hình, lái xe trên đường thì phải thi lại nội dung chưa đạt theo quy định cũ. Từ ngày 1.3.2027, việc sát hạch lại nội dung chưa đạt áp dụng theo Thông tư 108/2026/TT-BCA.

Người chuẩn bị thi sát hạch cần chú ý các thay đổi được áp dụng từ ngày 1.3.2027 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Như vậy, người có kế hoạch học và thi giấy phép lái xe cần lưu ý mốc thời gian thay đổi, đặc biệt là phần lý thuyết khi số câu hỏi tăng đáng kể ở tất cả các hạng xe.

Vì sao thay đổi cách thi giấy phép lái xe?

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Cục CSGT cho biết việc điều chỉnh sát hạch giấy phép lái xe trong thời gian tới hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng người lái xe, thay đổi hành vi và ý thức khi tham gia giao thông.

Không chỉ phần lý thuyết, việc sát hạch kỹ năng lái xe cũng được tăng cường theo hướng gắn với môi trường giao thông thực tế hơn.



Đối với mô tô, nội dung sát hạch sẽ bổ sung các tình huống trong quá trình thi. Với ô tô, phần thi trên đường trường được bổ sung thêm các tình huống giao thông, đồng thời kéo dài thời gian và quãng đường sát hạch.

Cục CSGT cho biết việc điều chỉnh sát hạch nhằm nâng cao chất lượng người lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông qua kết quả sát hạch, cơ quan chức năng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo. Các thông tin này sẽ được công khai, minh bạch để người dân lựa chọn nơi học phù hợp.



Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề xuất thu hồi giấy phép đối với những cơ sở đào tạo có tỷ lệ học viên thi đạt thấp trong nhiều kỳ liên tiếp.

Một điểm đáng chú ý khác là định hướng quản lý toàn bộ "vòng đời" người lái xe sau khi được cấp giấy phép. Cơ sở dữ liệu tập trung sẽ được xây dựng, liên thông với các bộ, ngành để quản lý các thông tin như lịch sử vi phạm, tai nạn, sức khỏe của người lái xe.

Theo Cục CSGT, việc này nhằm tạo cơ chế răn đe, giáo dục lại người lái xe sau khi được cấp giấy phép, qua đó góp phần thay đổi hành vi và ý thức tham gia giao thông.