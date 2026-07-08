CSGT xử lý 2,39 triệu vi phạm 6 tháng đầu năm: Lỗi nào bị phạt nhiều nhất?

Ngày 8.7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng 721.598 trường hợp (43,23%) so với cùng kỳ năm 2025.

Qua xử lý, lực lượng chức năng tước 64.730 giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 336.299 trường hợp; đồng thời tạm giữ 528.774 phương tiện các loại.

Số trường hợp vi phạm 6 tháng đầu năm nay tăng gần gấp rưỡi cùng kỳ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Riêng lĩnh vực đường bộ ghi nhận số trường hợp vi phạm lớn nhất với 2,34 triệu trường hợp. Lĩnh vực đường sắt xử lý 10.325 trường hợp, đường thủy xử lý 36.349 trường hợp.

Trong các nhóm lỗi bị xử lý, vi phạm tốc độ đứng đầu với 592.107 trường hợp. Đây là một trong những hành vi được lực lượng CSGT tập trung kiểm soát do tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Xếp sau là vi phạm nồng độ cồn với 416.939 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng CSGT xử lý 208.029 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; 101.251 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 23.954 trường hợp. Bên cạnh đó, có 17.688 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải.

Vi phạm tốc độ là lỗi bị phạt nhiều nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2026, CSGT phát hiện 955 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 5 trường hợp bị phát hiện khi tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, việc kiểm tra, xử lý tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của người điều khiển phương tiện.

Tăng cường xử lý vi phạm, tai nạn giao thông giảm

Cùng với tăng cường xử lý vi phạm, tình hình tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm 4.877 người chết và 4.486 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 1.641 vụ (17,4%), giảm 445 người chết (8,4%) và giảm 1.745 người bị thương (28%).

Số trường hợp bị xử lý vi phạm tăng, số vụ tai nạn giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT cũng rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, kiến nghị xử lý 7.853 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã khắc phục 4.586 điểm, đạt 58,4%; còn 3.267 điểm tiếp tục được xử lý. Cục CSGT cho biết thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.