Đổi giấy phép lái xe: 4 diện được giải quyết, 2 diện không được đổi

Theo Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế hiệu lực từ ngày 1.7.2026, có 4 trường hợp được đổi giấy phép lái xe.



Người có giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;



Người Việt Nam, người nước ngoài đã có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước khi hết hạn, nếu có nhu cầu sẽ được đổi giấy phép lái xe;



Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ tên, tên đệm hoặc quốc tịch ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với thông tin trên căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thủ tục đổi giấy phép mới phù hợp với giấy tờ cá nhân;



Người có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe không thời hạn với giấy phép lái xe có thời hạn cũng thuộc trường hợp được đổi.



Có 4 trường hợp được đổi giấy phép lái xe và 2 trường hợp bị từ chối giải quyết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh các trường hợp trên, quy định cũng nêu rõ những trường hợp không được đổi giấy phép lái xe.

Cụ thể, người đề nghị đổi giấy phép lái xe nhưng không còn giấy phép đã được cấp và thông tin giấy phép không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe của Cục CSGT hoặc không có bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý) sẽ không được giải quyết.

Ngoài ra, người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính cũng chưa được đổi giấy phép lái xe.

Trường hợp người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, người dân phải đăng ký với cơ quan tiếp nhận hồ sơ và chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký.

Cách đổi giấy phép lái xe

Về hồ sơ đổi giấy phép lái xe, người dân cần chuẩn bị giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực dưới dạng điện tử. Trường hợp do lỗi kỹ thuật không sử dụng được bản điện tử thì sử dụng bản giấy do cơ sở khám, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn cấp.

Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ cần có hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Ngoài ra, người dân cần cung cấp các giấy tờ khác thể hiện thông tin để đối chiếu nếu thuộc trường hợp đổi giấy phép lái xe do sai lệch thông tin cá nhân.

Mẫu giấy phép lái xe do Cục CSGT cấp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo quy định, cá nhân lập 1 bộ hồ sơ và gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia hoặc các ứng dụng của lực lượng công an nhân dân. Người thực hiện thủ tục có trách nhiệm kê khai đúng thông tin, hoàn thành lệ phí đổi giấy phép lái xe và các khoản phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản định danh mức độ 2, chưa có dữ liệu giấy phép lái xe trên hệ thống hoặc xảy ra lỗi hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã nơi bố trí điểm tiếp nhận hoặc Phòng CSGT.

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, cá nhân chụp ảnh tại nơi tiếp nhận hoặc gửi ảnh chân dung nền trắng kích thước 3x4 cm. Người dân cũng có thể sử dụng ảnh từ dữ liệu căn cước theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Phòng CSGT hoặc công an cấp xã kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin giấy phép lái xe, tra cứu tình trạng vi phạm của người lái xe, nhập dữ liệu điện tử và in phiếu hẹn trả kết quả.

6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc đã cấp đổi hơn 1 triệu giấy phép lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nếu giấy phép lái xe không thuộc đối tượng được đổi, cơ quan chức năng sẽ thông báo việc không tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, người dân được hướng dẫn bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Khi hồ sơ hợp lệ, Phòng CSGT chuyển dữ liệu đến Cục CSGT để quản lý tập trung, cấp giấy phép lái xe và tích hợp giấy phép trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân trong thời hạn 1 ngày.

Nếu người dân có nhu cầu nhận giấy phép lái xe bản in, Cục CSGT hoặc Phòng CSGT tổ chức in và trả giấy phép trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại Phòng CSGT, công an cấp xã nơi bố trí điểm tiếp nhận hoặc qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của người dân. Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, giấy phép lái xe được trả đúng cho cá nhân thực hiện thủ tục đổi theo quy định.