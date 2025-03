Những điểm mới về cấp đổi giấy phép lái xe

Thông tư 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực từ 1.3, trong đó có một số điểm mới về cấp giấy phép lái xe mà người dân cần lưu ý.

Người có bằng ô tô được miễn phần thi lý thuyết xe máy

Trước đây, Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định:

Trường hợp thi bằng A1 (dành cho xe ≤ 175 cm 3 ) được miễn lý thuyết nếu có bằng ô tô

) được miễn lý thuyết nếu có bằng ô tô Trường hợp thi bằng A2 (dành cho xe > 175 cm3) không được miễn lý thuyết.

Tuy nhiên, từ 1.3, thí sinh thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A1, hạng A nếu có bằng ô tô còn hiệu lực thì được miễn sát hạch lý thuyết.

Hiện nay, căn cứ theo khoản 1 điều 4 Thông tư 12/2025/TT-BCA:

Hạng A1: Cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm 3 hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW

hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW Hạng A: Cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh > 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Trượt lý thuyết vẫn được thi thực hành

Căn cứ theo khoản 1 điều 12 Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định:

Nội dung sát hạch thi lái xe các hạng A1, A và B1 bao gồm cả lý thuyết và thực hành trong hình

Trường hợp không đạt lý thuyết thì vẫn tiếp tục được thi thực hành

Thí sinh đạt sát hạch lý thuyết hoặc thực hành lái xe trong hình sẽ được bảo lưu kết quả để thi lại phần thi bị trượt trong thời gian 1 năm.

Do đó, từ 1.3, luật mới quy định, người thi bằng xe máy, mô tô dù trượt phần lý thuyết vẫn được tiếp tục thi thực hành, phần thi đạt kết quả sẽ được bảo lưu trong thời hạn 1 năm.

Trước đây, theo điểm c khoản 1 điều 25 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định, thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được quyền dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình.

Ngoài ra, theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025, từ 1.1, giấy phép lái xe đã tăng lên 15 hạng là A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE; thay vì chỉ có 13 hạng gồm A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FC và FE theo luật Giao thông đường bộ 2008.

Theo đó, phân hạng xe A1, A, B1, B như sau:

Hạng A1 mới: Cấp cho người lái mô tô từ trên 50 - 125 phân khối

Hạng A mới: Cấp cho người lái mô tô >125 phân khối

Hạng B1 mới: Cấp cho người lái mô tô 3 bánh, không còn cấp cho người lái xe ôtô như trước.

Từ 1.3, công an cấp xã sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Có thể xin cấp, đổi giấy phép lái xe mới tại công an xã

Từ 1.3, do không còn công an cấp huyện nên công an cấp xã sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Căn cứ theo điểm a khoản 3 điều 21 Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định, người dân có thể thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe tại phòng CSGT cấp tỉnh hoặc tại công an xã, phường, thị trấn, nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

Không được đổi, cấp lại giấy phép lái xe nếu không còn bản gốc

Trước đây, 2 trường hợp không được đổi, cấp lại giấy phép lái xe được quy định tại khoản 3 điều 35 và điểm đ khoản 1 điều 36 Thông tư 35 gồm: Giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam và bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe, và người chưa nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, từ 1.3, các trường hợp không được đổi, cấp lại giấy phép lái xe được quy định tại khoản 2 điều 20 và điểm e khoản 1 điều 21 Thông tư 12/2025 như sau:

Trường hợp không được cấp lại gồm:

Giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục CSGT và bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe

Người chưa nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trường hợp không được đổi gồm:

Không còn giấy phép lái xe đã được cấp

Thông tin giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục CSGT và bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe

Người chưa nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, Thông tư 12 đã bổ sung thêm điều kiện không được đổi giấy phép lái xe mới nếu người đề nghị không còn bản gốc. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng đổi giấy phép lái xe khi không có đủ thông tin xác thực.

Ngoài ra, từ 1.3, cơ quan quản lý dữ liệu cũng đã thay đổi từ Cục Đường bộ Việt Nam sang Cục CSGT.

Thay đổi cơ quan tiếp nhận hồ sơ thi giấy phép lái xe

Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 12/2025/TT-BCA, hồ sơ đề nghị sát hạch phải được gửi tới phòng CSGT hoặc hệ thống dịch vụ công trước kỳ sát hạch ít nhất 7 ngày làm việc

Trước đây, hồ sơ dự sát hạch lái xe được cơ sở đào tạo lái xe gửi trực tiếp tại Sở GTVT theo quy định tại khoản 1 điều 29 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Thời hạn cấp giấy phép lái xe

Căn cứ điều 19 Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định, Cục CSGT trả giấy phép lái xe cho người đạt kết quả kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Giấy phép lái xe điện tử sẽ được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Trước đây, tại Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định về thời hạn cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch và người đạt kết quả kỳ sát hạch đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, giấy phép lái xe mẫu mới chính thức đổi từ màu vàng sang hồng, bổ sung thêm hình Quốc huy và QR code để đọc và giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe.