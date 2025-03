Công an xã sẽ cấp căn cước, đăng ký ô tô, đổi giấy phép lái xe

Liên quan đến việc cơ quan công an cấp huyện đã chấm dứt hoạt động trên toàn quốc để tăng cường thêm lực lượng cho công an xã, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết theo Nghị định 02 ngày 18.2 của Chính phủ, từ ngày 1.3 ngành công an tiếp nhận thêm 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành và mô hình tổ chức công an địa phương giảm từ 3 cấp xuống 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an ẢNH: VGP

Khi không tổ chức công an cấp huyện, thì chức năng nhiệm vụ của công an cấp huyện được điều chỉnh giao cho công an cấp tỉnh và cấp xã. Ngày 25.2, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ban hành thông tư quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy công an xã, phường, thị trấn.

Trong đó, công an xã có một số chức năng như tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (trước đây là tham mưu cho Trưởng công an huyện). Ngoài ra, giúp chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tuyển chọn tổ bảo vệ an ninh trật tự...

Cũng theo thiếu tướng Tuyên, nhằm phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện nhất ngay từ cơ sở, khi không tổ chức công an cấp huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp cho công an xã.

Cụ thể, công an xã đủ điều kiện để có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (4 thủ tục), cấp và quản lý căn cước (16 thủ tục), định danh và xác thực điện tử (1 thủ tục)...

Việc cơ cấu theo hướng lựa chọn người tốt nhất cho từng công việc, qua đó kiện toàn tổ chức bộ máy thực sự tinh gọn mạnh.

Ông Hoàng Anh Tuyên cho biết hiện mới chỉ một số công an cấp xã đã đủ điều kiện đăng ký ô tô, tới đây sẽ mở rộng thêm ra các xã. Ngoài ra, công an cấp xã được cấp căn cước công dân và cấp đổi giấy phép lái xe...

"Theo chỉ đạo của Bộ Công an tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục, đảm bảo cơ sở hạ tầng dữ liệu kết nối hoạt động hiệu quả", ông Tuyên nói.

Đại diện Bộ Công an cũng cho hay, sau 5 ngày triển khai cơ cấu tổ chức mới, bộ máy hoạt động ổn định, mọi công việc được duy trì, không gián đoạn.