Từ 1.3, công an xã, phường, thị trấn hoạt động điều tra như thế nào?

Từ ngày 1.3, ngành công an không tổ chức công an cấp huyện, chỉ còn Bộ Công an, công an cấp tỉnh, và công an cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an cấp xã).

Công an xã đang hướng dẫn người dân tố giác tội phạm ẢNH: THANH NIÊN

Với mô hình tổ chức trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Công an nhân dân, sẽ gồm: Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Cơ quan CSĐT công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (gọi chung là cấp tỉnh).

Riêng công an cấp xã sẽ là nơi tiếp nhận hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.

Vì vậy, Bộ Công an ban hành văn bản số 11 (có hiệu lực từ ngày 1.3) hướng dẫn về việc thực hiện bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra ở công an cấp xã; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm của công an cấp xã.

Theo đó, công an cấp tỉnh rà soát, đảm bảo mỗi công an cấp xã có ít nhất 1 điều tra viên đủ năng lực độc lập thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, điều tra vụ án. Lựa chọn điều tra viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực làm trưởng, phó trưởng công an cấp xã.

Cách thức giải quyết các vụ án khi bỏ Công an cấp huyện

Nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên ở công an cấp xã

Thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Văn phòng Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh khi bảo đảm đủ các điều kiện sau:

Người bị tố giác có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng

Tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng

Sự việc đơn giản, chứng cứ rõ ràng

Xảy ra trên địa bàn thuộc công an cấp xã quản lý.

Thụ lý điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh đối với những trường hợp sau:

Vụ án hình sự được khởi tố từ tố giác, tin báo về tội phạm mà điều tra viên bố trí ở công an cấp xã được phân công thụ lý, giải quyết tại khoản 1 điều này

Vụ án hình sự bảo đảm đủ các điều kiện sau: đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội; sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng; tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng; người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng; xảy ra trên địa bàn thuộc công an cấp xã quản lý.

Được Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra vụ án đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh đối với tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt đến 15 năm tù.

Tham gia hoạt động điều tra theo phân công của lãnh đạo Cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh.

Bố trí cán bộ điều tra tại công an cấp xã

Công an cấp tỉnh sẽ bổ nhiệm lực lượng cán bộ điều tra tại công an cấp xã.

Cán bộ điều tra sẽ thuộc Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm hoặc cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm và phòng, chống tội phạm ở công an cấp xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ điều tra:

Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác khi điều tra viên tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự

Giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định

Giúp điều tra viên trong việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ án và thực hiện hoạt động tố tụng khác.

Bạn đọc có thể xem và download Thông tư liên tịch 02/2025: