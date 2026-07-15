Đi xe đạp sau khi nhậu để né phạt nồng độ cồn: Có thật sự 'an toàn'?

Sau khi mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn với ô tô và xe máy tăng cao, nhiều người đã thay đổi thói quen, chuyển sang sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc phương tiện công cộng sau mỗi cuộc nhậu. Tuy nhiên, theo CSGT, vẫn xuất hiện một cách "đối phó" khác là người dân chọn xe đạp hoặc xe đạp điện vì nghĩ sẽ không bị kiểm tra nồng độ cồn hoặc nếu bị xử lý thì mức phạt cũng không đáng kể.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các đoạn clip ghi lại cảnh CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe đạp. Những trường hợp sau khi kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở đã bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người đi xe đạp ẢNH: PC08 CUNG CẤP

Hình ảnh này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước nay không ít người vẫn cho rằng lực lượng chức năng chỉ tập trung kiểm tra người điều khiển ô tô, xe máy.

Mới đây, một Facebooker có lượng người theo dõi lớn cũng chia sẻ việc chồng mua xe đạp điện để đi nhậu với lý do: "Xui lắm bị thổi nồng độ cồn thì cũng chỉ bị phạt 600.000 đồng, nhẹ hơn nhiều so với xe máy hay ô tô".

Cách đối phó tiềm ẩn nhiều rủi ro

Một cán bộ CSGT cho biết thời gian gần đây lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi uống rượu bia chuyển sang đi xe đạp hoặc xe đạp điện vì nghĩ sẽ không bị kiểm tra, hoặc nếu bị xử lý thì mức phạt cũng không đáng kể.

CSGT nhận định đây là một dạng đối phó với lực lượng chức năng, nhưng cách nghĩ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.



"Khi đã sử dụng rượu bia, khả năng quan sát, phán đoán và phản xạ của người điều khiển đều bị ảnh hưởng, đi phương tiện gì cũng có thể gây tai nạn, không chỉ cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác", cán bộ CSGT chia sẻ.

Nhiều người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT TP.HCM kiểm tra ẢNH: PC08 CUNG CẤP

Chính vì vậy, thời gian qua CSGT TP.HCM đã mở rộng phạm vi, thời gian kiểm tra nồng độ cồn đối với cả người điều khiển xe đạp, xe đạp điện nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.



Mức phạt nồng độ cồn người đi xe đạp, xe đạp điện

Cục CSGT cho biết, 6 tháng đầu năm, CSGT toàn quốc đã xử lý gần 417.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Nhiều lỗi vi phạm khác là nguyên nhân chính gây tai nạn như vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu... cũng được tập trung xử lý. Nhờ vậy, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương trên toàn quốc đã giảm so với cùng kỳ.

Theo nhận định, từ khi mức phạt nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2025) tăng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân đã thay đổi rõ rệt. Nhiều người hình thành thói quen sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc phương tiện công cộng khi tham gia các buổi tiệc, thay vì tự điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia.



Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với xe máy có thể lên đến 10 triệu đồng, ô tô lên đến 40 triệu đồng và người vi phạm còn có thể bị tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng nếu vi phạm ở mức cao nhất.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp điện và xe đạp máy, nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vẫn bị xử lý. Cụ thể:

Phạt từ 100.000 - 200.000 đồng nếu có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở;



Phạt từ 300.000 - 400.000 đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg - 0,4 mg/l khí thở;



Phạt từ 400.000 - 600.000 đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở.



Khi phát hiện người đi xe đạp có nồng độ cồn, ngoài lập biên bản, CSGT còn tạm giữ phương tiện theo quy định. Đây cũng là lý do gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh CSGT đạp xe vi phạm về trụ sở sau khi xử lý.