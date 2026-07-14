Không có biển cấm vẫn bị phạt: Những nơi tuyệt đối không được đỗ xe

Không ít trường hợp tài xế cho rằng chỉ cần không có biển báo cấm là có thể dừng hoặc đỗ xe. Tuy nhiên, đây là quan niệm dễ dẫn đến vi phạm giao thông. Trên thực tế, nhiều vị trí dù không cắm biển cấm nhưng pháp luật vẫn quy định không được dừng, đỗ để bảo đảm tầm nhìn, tránh cản trở giao thông và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tài xế đỗ xe trên vỉa hè bị CSGT ghi hình xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều vị trí không có biển cấm vẫn không được đỗ xe

Theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc có tầm nhìn bị che khuất.

Xe cũng không được dừng, đỗ trên cầu, trừ trường hợp tổ chức giao thông cho phép; dưới gầm cầu vượt nếu khu vực đó không được phép dừng, đỗ.

Một lỗi khá phổ biến khác là đỗ xe song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường. Ngoài ra, trên các tuyến phố hẹp, người điều khiển cũng không được dừng, đỗ cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 m; trên đường chỉ có một làn xe cơ giới mỗi chiều, khoảng cách tối thiểu là 40 m.

Lỗi đỗ xe sai quy định thường dao động khoảng 800.000 - 1 triệu đồng, một số vị trí nguy hiểm có mức phạt cao hơn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với khu vực dành cho người đi bộ và các nút giao, pháp luật cũng cấm dừng, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; tại nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau.

Tài xế cũng không được dừng, đỗ tại điểm đón, trả khách; trước cổng và trong phạm vi 5 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào.

Những vị trí tài xế rất dễ chủ quan

Luật còn quy định không được dừng, đỗ xe tại nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới; trong phạm vi an toàn của đường sắt; tại vị trí che khuất biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn tín hiệu giao thông.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ trên đường dành riêng cho xe buýt; trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế; tại vị trí dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước.

Việc dừng, đỗ xe trên lòng đường hoặc vỉa hè trái quy định của pháp luật cũng là hành vi bị cấm, dù khu vực đó không có biển báo cấm dừng, cấm đỗ.

Riêng tại những nơi có biển báo P.130 "Cấm dừng và đỗ xe", người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được dừng hoặc đỗ xe.

Cần phân biệt dừng xe và đỗ xe

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, dừng xe là trạng thái phương tiện đứng yên tạm thời trong khoảng thời gian cần thiết để đón, trả người, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện các công việc khác. Khi dừng xe, người lái không được tắt máy và không được rời vị trí điều khiển, trừ một số trường hợp cần thiết nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đỗ xe là trạng thái phương tiện đứng yên không giới hạn thời gian. Người điều khiển chỉ được rời khỏi xe sau khi đã sử dụng phanh đỗ hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Đối với xe đỗ trên đường dốc, tài xế phải đánh lái về phía lề đường và chèn bánh xe theo quy định.

Việc nắm rõ các vị trí không được dừng, đỗ xe giúp người tham gia giao thông tránh vi phạm, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường.