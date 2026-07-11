'Đinh tặc' tái diễn ở cửa ngõ TP.HCM, CSGT hóa trang vào cuộc

Những chiếc đinh nhọn, mảnh kim loại sắc bén nằm lẫn trên mặt đường có thể khiến người đi xe máy thủng lốp, mất lái, thậm chí gặp tai nạn. Trước tình trạng "đinh tặc" vẫn âm thầm xuất hiện trên một số tuyến đường cửa ngõ, CSGT TP.HCM triển khai nhiều biện pháp, trong đó có lực lượng hóa trang để kịp thời phát hiện, xử lý.

Một số tuyến cửa ngõ vẫn còn nạn rải đinh, vật sắc nhọn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngày 11.7, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết thời gian gần đây, một số tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố vẫn ghi nhận tình trạng rải đinh, vật sắc nhọn trên mặt đường. Đây không chỉ là hành vi gây hư hỏng phương tiện mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy.

Nhiều năm qua, nạn "đinh tặc" từng trở thành nỗi ám ảnh trên một số tuyến đường đông phương tiện, nhất là khu vực cửa ngõ. Chỉ một chiếc đinh nhỏ trên đường cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện gặp nguy hiểm nếu xe bị xì lốp, chao đảo khi đang lưu thông.

Để phòng ngừa, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Lực lượng CSGT phối hợp chính quyền địa phương rà soát các tuyến đường từng xảy ra tình trạng rải đinh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp giữa lực lượng công khai và hóa trang nhằm phát hiện các trường hợp cố tình rải vật sắc nhọn trên đường để xử lý nghiêm.

Bên cạnh việc tuần tra, CSGT cũng vận động các cơ sở sửa chữa xe, vá vỏ xe, thu mua phế liệu ký cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh nhằm trục lợi.

CSGT cùng đoàn thanh niên và đơn vị phối hợp thường xuyên tuần tra, hút đinh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các đội hình tình nguyện hút đinh, hỗ trợ người đi đường khi gặp sự cố cũng tiếp tục được duy trì. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh từ người dân để kịp thời kiểm tra những khu vực nghi xuất hiện "đinh tặc".

Theo Phòng CSGT, hành vi rải đinh, vật sắc nhọn trên đường là hành vi bị nghiêm cấm theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Theo Nghị định 168/2024, cá nhân thực hiện hành vi rải vật sắc nhọn trên đường bộ có thể bị phạt tiền từ 35 - 37 triệu đồng. Nếu người vi phạm là người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát hiện đinh, vật sắc nhọn hoặc nghi vấn có người rải vật cản trên đường cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất.

Người dân khi phát hiện đinh, vật sắc nhọn hoặc nghi vấn có hành vi rải vật cản trên đường cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an hoặc CSGT nơi gần nhất để xử lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nếu không may cán phải đinh, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, giảm tốc độ từ từ và đưa xe vào vị trí an toàn, tránh tiếp tục di chuyển khi phương tiện không bảo đảm kỹ thuật.

Trường hợp phát hiện cá nhân hoặc cơ sở sửa chữa xe có dấu hiệu liên quan đến việc rải đinh để trục lợi, người dân nên ghi nhận thông tin, hình ảnh (nếu bảo đảm an toàn) và cung cấp cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Theo Phòng CSGT, việc xóa bỏ nạn "đinh tặc" không chỉ dựa vào tuần tra, xử phạt mà cần sự phối hợp của cộng đồng. Những phản ánh kịp thời của người dân sẽ góp phần ngăn chặn hành vi nguy hiểm này, bảo vệ an toàn trên các tuyến đường.