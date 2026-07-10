CSGT TP.HCM gặp chủ quán nhậu, cùng nhắc khách cách về nhà sau khi uống rượu bia

Ngày 10.7, Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa tổ chức chương trình gặp gỡ các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán nhậu để vận động cùng lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - không lái xe".



Chương trình có sự tham dự của 99 chủ cơ sở, quản lý và nhân viên thuộc 21 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu bia, quán nhậu trên địa bàn. Điểm nhấn của chương trình là mô hình "Bạn uống tôi lái", khuyến khích người đã sử dụng rượu bia không trực tiếp điều khiển phương tiện sau cuộc vui.

CSGT Phú Lâm tổ chức chương trình gặp gỡ các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn để tuyên truyền ẢNH: PC08

Thay vào đó, người dân có thể lựa chọn các phương án an toàn hơn như sử dụng dịch vụ lái xe hộ, phương tiện giao thông công cộng hoặc nhờ người không sử dụng rượu bia đưa về nhà.

Theo CSGT, việc thay đổi thói quen di chuyển sau khi uống rượu bia sẽ góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.

Tại chương trình, lực lượng CSGT cũng phổ biến các quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168; các mức xử phạt liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Các nội dung về tác hại của rượu bia, kỹ năng lái xe an toàn, nhận diện điểm mù ô tô và biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông cũng được chia sẻ đến các cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, Đội CSGT Phú Lâm trình chiếu clip cảnh báo tai nạn giao thông do Cục CSGT phát hành; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Lực lượng chức năng cũng phát 297 tờ tài liệu tuyên truyền tại chương trình.

Thông qua hoạt động này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được đề nghị phối hợp nhắc nhở khách hàng không tự điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm tiếp tục kết hợp tuyên truyền với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn theo quy định.