Đang ngồi quán nhậu, thực khách bất ngờ khi CSGT đến tận bàn

Thay vì gặp CSGT trong các trường hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường, nhiều thực khách tại các quán nhậu, nhà hàng ở TP.HCM được lực lượng chức năng trực tiếp đến tận bàn trò chuyện, tuyên truyền thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe".



Đây là hoạt động được Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hạnh Thông triển khai tại các cơ sở kinh doanh có phục vụ rượu bia, nhằm hưởng ứng chủ đề tuyên truyền tháng 7 về "Tăng cường kiểm soát nồng độ cồn; phòng, chống tác hại của rượu, bia".

CSGT cùng công an phường vào quán nhậu tuyên truyền "Đã uống rượu bia - Không lái xe" ẢNH: PC08

CSGT vào quán nhậu đến từng bàn gặp khách

Ngày 9.7, Đội CSGT Hàng Xanh cho biết tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành quy định giao thông của người dân.

Vì vậy, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên đường, lực lượng CSGT cũng đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế.

Cụ thể, CSGT phối hợp công an phường trực tiếp đến gặp thực khách ở các quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn để phát tờ rơi, trao đổi về quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng như những nguy cơ có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia.

Mỗi áp phích như là một thông điệp an toàn giao thông đến người dân ẢNH: PC08

Thay vì chỉ nhắc lại các quy định, cán bộ CSGT trò chuyện, giải đáp những thắc mắc liên quan đến pháp luật giao thông và gợi ý các phương án di chuyển an toàn sau cuộc vui. Người dân được khuyến cáo có thể gọi taxi, xe công nghệ, nhờ người thân đưa về hoặc bố trí một người trong nhóm không uống rượu bia để lái xe.

Đội CSGT Hàng Xanh cùng công an phường cũng dán các áp phích với thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe" tại nhiều vị trí trong quán. Các áp phích được đặt ở những nơi dễ quan sát như lối ra vào, khu vực giữ xe, gần quầy thanh toán hoặc ngay trong không gian phục vụ khách.

Theo lực lượng chức năng, việc đặt những thông điệp này tại các vị trí quen thuộc nhằm giúp thực khách được nhắc nhở trước thời điểm rời quán, nhất là khi chuẩn bị điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp Công an phường Hạnh Thông dán áp phích tại quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng ẢNH: PC08

Mỗi lần nhìn thấy thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe" cũng là một lần người dân cân nhắc lựa chọn cách di chuyển an toàn hơn cho bản thân và những người xung quanh.

Theo CSGT Hàng Xanh, hoạt động tuyên truyền cũng nhận được sự phối hợp từ nhiều chủ nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở kinh doanh hỗ trợ bố trí vị trí dán áp phích, nhắc nhở khách hàng hoặc hỗ trợ gọi phương tiện để khách có thể về nhà an toàn sau khi sử dụng rượu bia.

CSGT nhận xét việc bảo đảm an toàn giao thông không chỉ đến từ xử lý vi phạm mà còn từ việc nâng cao ý thức, giúp người dân chủ động phòng tránh nguy cơ ngay từ trước khi cầm lái.