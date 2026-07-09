Người dân gửi hình ảnh vi phạm giao thông, gần 3.000 trường hợp bị CSGT xử lý

Một hành vi vi phạm giao thông trên đường không chỉ được phát hiện thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát hoặc hệ thống camera giám sát. Những phản ánh của người dân trên các nền tảng số cũng trở thành một nguồn thông tin giúp lực lượng CSGT xác minh, xử lý vi phạm.



Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người dân đến xử lý vi phạm qua hình ảnh tại CSGT TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, thông qua phản ánh của người dân trên các nền tảng số, lực lượng CSGT đã xác minh, xử lý 2.864 trường hợp vi phạm giao thông. Việc tiếp nhận nguồn thông tin từ người dân góp phần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, đồng thời bổ sung thêm kênh phát hiện các hành vi vi phạm trên đường.

Không chỉ từ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT cũng tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống camera giám sát và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Thông qua hệ thống camera giám sát và AI, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo Cục CSGT, chuyển đổi số và khai thác dữ liệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa công tác quản lý giao thông.



Trong thời gian qua, lực lượng CSGT đã tham mưu Chính phủ ban hành Đề án 456 về xây dựng Trung tâm dữ liệu và điều hành giao thông.

Đây là một trong những nền tảng nhằm từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

CSGT xác minh hình ảnh trước khi ra thông báo vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng với đó, ứng dụng VNeTraffic đã có hơn 8 triệu tài khoản cài đặt, sử dụng. Dữ liệu phương tiện cũng được chuẩn hóa, trong đó đã làm sạch 92,5% dữ liệu xe mô tô và 86,7% dữ liệu xe ô tô.

Cục CSGT đánh giá việc hoàn thiện dữ liệu phương tiện tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông thống nhất, đồng bộ trong thời gian tới.

Hơn 4 triệu lượt làm thủ tục trực tuyến

Bên cạnh phát hiện, xử lý vi phạm bằng công nghệ, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 4.111.668 lượt công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong lĩnh vực giao thông. Trong đó, có 2.203.551 lượt đăng ký xe, gồm 348.305 ô tô và 1.855.246 mô tô.

Ngoài ra, ghi nhận 484.264 lượt cấp đổi giấy phép lái xe và 1.423.853 lượt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông được thực hiện trực tuyến.

Lực lượng CSGT cũng rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.



CSGT hướng dẫn người dân làm thủ tục xử lý vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã phát hiện, kiến nghị xử lý 7.853 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã khắc phục 4.586 điểm, đạt 58,4%; còn 3.267 điểm đang tiếp tục được xử lý.

Theo Cục CSGT, thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.