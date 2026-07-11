Xóa phạt nguội, đổi giấy phép lái xe nhanh: CSGT cảnh báo chiêu lừa mới

Thấy thông báo phạt nguội, cần đổi giấy phép lái xe hoặc làm thủ tục đăng ký xe nhanh, nhiều người dễ rơi vào bẫy của những kẻ lạ mạo danh CSGT, tự nhận có thể "can thiệp hồ sơ" để lừa đảo.



Mới đây, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cảnh báo tình trạng một số kẻ gian lợi dụng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

CSGT TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xóa phạt nguội, người dân cần cảnh giác ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Những người này thường mạo danh lực lượng CSGT hoặc tự giới thiệu quen biết, có khả năng "lo thủ tục nhanh", "làm giấy phép lái xe", "đổi giấy phép lái xe", "làm đăng ký xe", thậm chí "can thiệp xử lý vi phạm", "xóa phạt nguội" nhằm tạo lòng tin với người dân.

Cẩn thận với lời hứa làm thủ tục nhanh, xóa phạt nguội

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đều được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Khi có nhu cầu xử lý vi phạm giao thông, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện hoặc thực hiện các thủ tục khác thuộc thẩm quyền của lực lượng CSGT, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng hoặc thực hiện qua các kênh chính thức của nhà nước.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại CSGT TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân tuyệt đối không nên thông qua cá nhân, tổ chức trung gian hay các dịch vụ môi giới trên mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền hoặc phát sinh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Nhận cuộc gọi báo phạt nguội, đừng vội chuyển tiền

Bên cạnh các chiêu trò nhận làm thủ tục nhanh, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước những cuộc gọi, tin nhắn, email tự xưng là cán bộ CSGT, cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước.

Một số kẻ gian có thể thông báo người dân vi phạm giao thông, bị phạt nguội, yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, xác minh hồ sơ hoặc chuyển tiền để được "giải quyết nhanh".

CSGT lưu ý người dân không truy cập các đường link, website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Đây là những thủ đoạn phổ biến nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tra cứu phạt nguội, làm thủ tục ở đâu cho đúng?

Đối với các trường hợp cần kiểm tra thông tin vi phạm giao thông, tình trạng xử lý hồ sơ hoặc thực hiện thủ tục hành chính, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan CSGT để được hướng dẫn.

Người dân làm thủ tục phạt nguội tại Đội chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng các nền tảng chính thống như cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc các ứng dụng VNeTraffic, VNeID.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin từ nguồn chính thống, không để các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý lo lắng khi nhận thông báo vi phạm giao thông để lừa đảo.

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu giả danh CSGT hoặc lừa đảo, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.