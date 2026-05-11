Nhiều học sinh đi xe đạp điện mắc lỗi này, hậu quả có thể rất nghiêm trọng

Ngày 11.5, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa cảnh báo về tình trạng học sinh đi xe đạp điện vi phạm giao thông. Theo đó, những chiếc xe đạp điện nhỏ gọn đã trở thành phương tiện quen thuộc đưa học sinh đến trường mỗi ngày.

Thế nhưng, phía sau sự tiện lợi ấy là hàng loạt lỗi vi phạm giao thông đang diễn ra phổ biến, đặc biệt là tình trạng "độ chế" xe để chạy nhanh hơn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.



Học sinh "độ" xe đạp điện để chạy nhanh hơn

Theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe đạp điện là loại xe có động cơ trợ lực, tốc độ tối đa thiết kế không vượt quá 25 km/giờ. Đây là phương tiện thuộc nhóm xe thô sơ, không phải xe cơ giới, nên phải bảo đảm đúng thiết kế kỹ thuật ban đầu của nhà sản xuất.

Nhiều học sinh vi phạm giao thông bị CSGT xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên thực tế hiện nay, nhiều học sinh đã tự ý "độ" xe đạp điện bằng cách tháo giới hạn tốc độ, thay pin công suất lớn hoặc can thiệp hệ thống điều khiển để xe chạy nhanh hơn. Không ít em còn xem việc xe chạy mạnh, tăng tốc nhanh là "ngầu", trong khi kỹ năng xử lý tình huống giao thông còn hạn chế.

Lực lượng CSGT cho biết đây là một trong những lỗi vi phạm đáng lo ngại ở lứa tuổi học sinh hiện nay. Khi xe bị can thiệp kỹ thuật, khả năng kiểm soát phương tiện giảm đáng kể, chỉ cần gặp tình huống bất ngờ cũng dễ dẫn đến tai nạn.

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại TP.HCM là lời cảnh báo đau lòng. Khoảng 14 giờ 16 ngày 28.3.2026, em P.T.T (15 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Huỳnh Thị Hai. Trong lúc di chuyển, em không làm chủ được tay lái, tự ngã xuống đường rồi va chạm với xe tải chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh chạy xe đạp điện "độ chế" ẢNH: PC08

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nữ sinh không qua khỏi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe đạp điện của em đã bị "độ" để tăng tốc độ. Thời điểm xảy ra tai nạn, em cũng không đội mũ bảo hiểm.

Chiếc cặp sách nằm lại bên đường, sách vở vương vãi sau tai nạn trở thành hình ảnh khiến nhiều người ám ảnh. Một phút chủ quan, một thay đổi tưởng chừng nhỏ trên phương tiện đã đổi bằng cả sinh mạng của một học sinh còn rất trẻ.

Những lỗi học sinh chạy xe đạp điện thường vi phạm

Ngoài lỗi "độ chế" xe, CSGT TP.HCM cho biết học sinh đi xe đạp điện còn thường mắc nhiều vi phạm khác như không đội mũ bảo hiểm, chạy dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường hoặc chuyển hướng thiếu quan sát.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp sử dụng pin, bộ sạc không rõ nguồn gốc hoặc tự ý đấu nối hệ thống điện còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, nổ pin trong quá trình sử dụng và sạc điện.

CSGT TP.HCM liên tục tuần tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước thực trạng này, CSGT TP.HCM đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực trường học, tuyến nội đô và khu dân cư, đặc biệt vào thời điểm trước giờ học và tan học. Ngoài xử lý người điều khiển vi phạm, lực lượng chức năng cũng phối hợp kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe điện để ngăn chặn tình trạng "độ chế" phương tiện từ sớm.

Theo quy định, hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe đạp điện là vi phạm pháp luật vì làm phương tiện không còn bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật. Các trường hợp vi phạm có thể bị xử lý cùng nhiều lỗi liên quan khác như không đội mũ bảo hiểm hoặc vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.