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Đời sống Cộng đồng

Tài xế xe khách đi ngược phần đường còn thách thức người đi đúng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Đội CSGT Cát Lái vừa xác minh, xử phạt tài xế tài xế xe khách 5 triệu đồng vì đi ngược phần đường, còn thách thức người đi đúng gây bức xúc mạng xã hội.

Ngày 14.7, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe khách 16 chỗ không đi bên phải theo chiều đi và còn có thái độ thách thức người đi đường.

Trước đó, ngày 23.6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại clip xe ô tô khách biển kiểm soát 50E - 141.xx lưu thông trên đường Vành đai 3, gần trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa bàn quản lý của Đội CSGT Cát Lái.

Clip tài xế xe khách đi ngược phần đường còn thách thức người đi đúng - Ảnh 1.

Hình ảnh xe ô tô khách biển kiểm soát 50E - 141.xx vi phạm được ghi nhận từ video clip

ẢNH: PC08 CUNG CẤP

Qua hình ảnh ghi nhận, người điều khiển phương tiện đã điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái, không đi bên phải theo chiều đi của mình. Khi các phương tiện lưu thông đúng phần đường phản ứng, tài xế không chấp hành mà còn có lời nói, cử chỉ thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và trên không gian mạng, Ban chỉ huy Đội CSGT Cát Lái đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện và mời người điều khiển xe đến làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, người điều khiển phương tiện đã thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra vào ngày 17.6. Căn cứ điểm Nghị định 168/2024, CSGT Cát Lái đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình".

Với hành vi này, tài xế xe khách 16 chỗ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Clip tài xế xe khách đi ngược phần đường còn thách thức người đi đúng - Ảnh 2.

Tài xế xe ô tô khách biển kiểm soát 50E - 141.xx trong buổi tiếp xúc làm việc và xử lý hành vi vi phạm tại trụ sở Đội CSGT Cát Lái

ẢNH: PC08 CUNG CẤP

Thời gian tới, Đội CSGT Cát Lái sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời chủ động tiếp nhận, xác minh các thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Người dân phát hiện vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tội phạm trên các tuyến đường ở TP.HCM có thể liên hệ Phòng CSGT để được tiếp nhận và xử lý.

Thông tin được tiếp nhận qua số trực ban 0693.187.521, đường dây nóng 0326.08.08.08 hoặc email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn.

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