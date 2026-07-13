Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho chạy 80 km/giờ, có xe phóng 117 km/giờ

Ngày 13.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đang tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào lỗi chạy quá tốc độ.

Dù chỉ cho chạy 80 km/giờ nhưng có xe chạy tới 117 km/giờ ẢNH: C08

Theo CSGT, chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời làm tăng mức độ nghiêm trọng khi xảy ra va chạm.

Vì vậy, việc kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi này được xác định là giải pháp quan trọng để kéo giảm tai nạn trên các tuyến cao tốc.

Riêng trong ngày 12.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 32 trường hợp vi phạm. Trong đó có 27 trường hợp chạy quá tốc độ và 5 trường hợp điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.

Đáng chú ý, một ô tô bị ghi nhận chạy với tốc độ 117 km/giờ, vượt 37 km/giờ so với tốc độ tối đa 80 km/giờ được phép lưu thông trên tuyến. CSGT đánh giá việc điều khiển phương tiện ở tốc độ cao như trên tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của chính người lái và các phương tiện khác.

CSGT ghi nhận 27 trường hợp quá tốc độ trong 1 ngày trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: C08

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 54 km, các phương tiện đi từ Biên Hòa có thể về đến Bà Rịa chỉ mất khoảng 60 phút, được đưa vào khai thác từ ngày 29.4.2026. Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến chỉ cho phép ô tô chở người đến 9 chỗ lưu thông, với tốc độ tối đa 80 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm, dừng hoặc đỗ xe không đúng quy định.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm giới hạn tốc độ, không dừng, đỗ xe trên cao tốc nếu không có sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng. Lực lượng chức năng cũng lưu ý trong giai đoạn khai thác tạm, xe tải, xe đầu kéo và ô tô chở người trên 9 chỗ chưa được phép lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.