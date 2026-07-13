3 xe cùng nhập cao tốc, chỉ 1 xe bị phạt: Khác nhau đúng 30 m

Chỉ vì nóng vội đánh lái sớm vài chục mét để nhập cao tốc, nhiều tài xế đã bị CSGT ghi hình xử lý. Điều đáng nói, không ít người vẫn nghĩ mình đi đúng cho đến khi bị dừng xe kiểm tra hoặc nhận thông báo phạt nguội.



2 xe ô tô nối đuôi nhau chuyển làn nhập vào cao tốc sai quy định ẢNH: C08

Ngày 13.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa tiếp tục bố trí cán bộ hóa trang ghi hình tại nút giao giữa đường dẫn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là khu vực thời gian qua liên tục ghi nhận nhiều trường hợp ô tô chuyển làn sai quy định khi ra vào cao tốc.

Theo đó, khoảng 8 giờ 47 cùng ngày, CSGT ghi hình xe ô tô biển số 72 và 51 cùng nối đuôi nhau nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lúc này, 2 xe đang lưu thông trên làn chỉ được phép đi thẳng hoặc chuyển sang phải nhưng tài xế lại đánh lái sang trái, đè lên phần vạch kép gồm một vạch liền và một vạch đứt. Đây là vị trí chưa được phép chuyển làn theo hướng xe đang di chuyển.

Trước đó khoảng 15 phút, tại nút giao này, 1 ô tô biển số 72A cũng mắc lỗi tương tự. Điều đáng chú ý là cùng thời điểm, có thêm 2 ô tô khác cũng có nhu cầu nhập vào cao tốc. Tuy nhiên, thay vì chuyển làn ngay, các tài xế này tiếp tục bật tín hiệu và chạy thêm khoảng 30 m, đến đúng vị trí được phép rồi mới chuyển làn. Vì vậy, cả 2 tài xế đều không vi phạm.

3 xe cùng bật xi nhan để nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhưng chỉ 1 xe bị phạt vì chuyển làn sai vị trí ẢNH: C08

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, đây là lỗi khá phổ biến tại nút giao. Nhiều tài xế thấy lối nhập cao tốc ở ngay phía trước nên vội đánh lái mà không để ý vạch kẻ đường.



Không chỉ xử lý lỗi ra vào cao tốc sai quy định, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng thường xuyên bố trí CSGT hóa trang ghi hình các trường hợp chuyển làn nhưng không bật tín hiệu báo hướng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo CSGT, khá nhiều tài xế khi được dừng xe đều tỏ ra bất ngờ vì cho rằng mình chỉ chuyển làn để kịp nhập cao tốc. Chỉ sau khi xem lại hình ảnh do lực lượng chức năng ghi nhận, họ mới nhận ra bánh xe đã đè lên phần vạch liền hoặc quên không bật xi nhan.

Cả hành vi chuyển làn không đúng nơi quy định và chuyển làn không có tín hiệu báo trước đều bị phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Vì sao tài xế thường vi phạm chuyển làn khi ra vào cao tốc?

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết khi đi qua nút giao này, tài xế không nên chỉ nhìn lối ra hoặc lối nhập cao tốc phía trước mà cần quan sát kỹ hệ thống vạch kẻ đường.

Khu vực ra vào cao tốc được tổ chức bằng vạch kép gồm một vạch liền và một vạch đứt để tách dòng xe nhập làn và tách làn.

Nguyên tắc đơn giản tài xế cần nhớ là xe ở phía tiếp giáp vạch đứt được phép chuyển làn khi bảo đảm an toàn, còn xe ở phía tiếp giáp vạch liền thì không được chuyển làn hoặc đè lên vạch.

Tài xế lưu thông ở nút giao cần chú ý vạch kẻ đường để ra vào cao tốc đúng quy định ẢNH: C08

Ở đoạn đầu của nút giao, phương tiện đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được phép chuyển sang phải để ra quốc lộ 51 vì tiếp giáp với vạch đứt. Trong khi đó, xe từ hướng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn phải tiếp tục đi thẳng vì đang nằm phía vạch liền.

Sau 1 đoạn khoảng 30 m có dải phân cách, phần vạch liền sẽ nằm về phía cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Lúc này, xe trên tuyến cao tốc này không còn được chuyển sang phải, trong khi phương tiện từ hướng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại được phép chuyển làn để nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nếu bảo đảm an toàn.



Theo CSGT, việc bố trí như vậy nhằm tách riêng từng dòng xe, hạn chế tình trạng các phương tiện cắt ngang nhau tại nút giao, qua đó giảm nguy cơ va chạm.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo tài xế khi chuẩn bị đến nút giao cần giảm tốc độ phù hợp, quan sát biển báo, mũi tên chỉ hướng và hệ thống vạch kẻ đường từ sớm để chủ động chọn đúng làn.