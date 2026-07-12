CSGT TP.HCM tổng rà soát 4 nhóm xe: Những nhóm nào thuộc diện kiểm tra?

Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa triển khai kế hoạch tổng rà soát 4 nhóm phương tiện có tần suất hoạt động cao trên địa bàn. Trong đó có xe máy của công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; xe tải tự đổ dưới 15 tấn; xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách.

Qua đợt rà soát, lực lượng chức năng sẽ chuẩn hóa dữ liệu phương tiện, đồng thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và điều kiện hoạt động.

CSGT TP.HCM triển khai kế hoạch tổng rà soát 4 nhóm phương tiện có tần suất hoạt động cao trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, TP.HCM là địa bàn có lượng phương tiện lưu thông rất lớn, trong đó các nhóm phương tiện trên hoạt động với tần suất cao, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, qua thực tế quản lý, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn nhiều bất cập.

Đối với xe máy của công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhiều trường hợp mua bán nhưng chưa sang tên, đổi chủ hoặc chưa thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số theo quy định. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm cũng như giải quyết các vụ việc liên quan đến phương tiện.

Trong khi đó, một số xe tải tự đổ dưới 15 tấn vẫn tự ý thay đổi kết cấu, cơi nới thành thùng hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật. Một số xe còn bị "độ" đèn, còi trái quy định.

Đối với xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn tình trạng cải tạo phương tiện không đúng quy định, hoạt động sai loại hình kinh doanh, thiếu hoặc không duy trì thiết bị giám sát hành trình, camera, phù hiệu và các điều kiện bắt buộc khác.

Trong quá trình rà soát, CSGT sẽ tập trung kiểm tra hồ sơ đăng ký xe, việc sang tên, đổi chủ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo kế hoạch, CSGT sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp vận tải, đơn vị đăng kiểm và các cơ quan liên quan để đối chiếu dữ liệu phương tiện với thực tế.

Quá trình rà soát sẽ tập trung kiểm tra hồ sơ đăng ký xe, tình trạng đăng kiểm, việc sang tên, đổi chủ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số; đồng thời kiểm tra tình trạng kỹ thuật, việc cải tạo phương tiện, niên hạn sử dụng, điều kiện kinh doanh vận tải cùng các thiết bị bắt buộc theo quy định.

Riêng với xe máy của công nhân, Phòng CSGT cho biết việc rà soát không chỉ nhằm cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu chủ phương tiện mà còn tạo điều kiện để người lao động thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký xe, từng bước khắc phục tình trạng mua bán nhưng chưa sang tên, đổi chủ.

Đối với xe tải tự đổ, xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đăng kiểm, cải tạo phương tiện và điều kiện kinh doanh vận tải.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Đồng thời, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải phải khắc phục ngay các tồn tại để không đưa phương tiện không đủ điều kiện tiếp tục tham gia giao thông.

Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động kiểm tra lại tình trạng pháp lý, đăng kiểm, thủ tục sang tên, đổi chủ cũng như điều kiện kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông, tránh bị xử lý khi lực lượng chức năng tiến hành rà soát.