TP.HCM tổng rà soát xe máy công nhân: Người mua xe chưa sang tên cần lưu ý?

Ngày 13.7, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết vừa triển khai kế hoạch tổng rà soát xe mô tô, xe gắn máy của công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn nhằm cập nhật thông tin phương tiện và hỗ trợ người lao động thực hiện các thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định.



Theo CSGT, TP.HCM hiện là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ lớn nhất cả nước với hàng chục khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút lượng lớn lao động từ nhiều tỉnh, thành. Đối với phần lớn công nhân, xe máy là phương tiện gắn liền với việc đi làm và sinh hoạt hằng ngày.

CSGT TP.HCM đang tổng rà soát xe máy của công nhân ở khu chế xuất, khu công nghiệp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Qua công tác quản lý phương tiện, CSGT ghi nhận vẫn còn nhiều trường hợp công nhân sử dụng xe máy mua lại nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên. Không ít phương tiện đã qua nhiều đời chủ, trong khi thông tin trong cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Bên cạnh đó, vẫn có những xe đã cũ, không còn bảo đảm điều kiện nhưng vẫn lưu thông.

Những bất cập này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính người sử dụng khi xảy ra tai nạn giao thông, mất cắp tài sản, tranh chấp dân sự hoặc khi cần giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện.

CSGT sẽ hướng dẫn công nhân làm thủ tục sang tên xe

Theo kế hoạch, Phòng CSGT sẽ phối hợp Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp sử dụng lao động để rà soát thông tin phương tiện của công nhân. Người lao động sẽ được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký xe, sang tên xe, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe nếu đủ điều kiện theo quy định.

Song song với việc rà soát, lực lượng CSGT cũng sẽ tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông, giúp công nhân hiểu rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm khi sử dụng phương tiện.

Việc rà soát giúp xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", đồng thời thực hiện hiệu quả phương châm "rõ người, rõ xe, rõ trách nhiệm" trong quản lý phương tiện giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT khuyến cáo người lao động chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của xe đang sử dụng, thực hiện đầy đủ các thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên khi mua bán, chuyển nhượng phương tiện. Đồng thời, không sử dụng xe không rõ nguồn gốc hoặc không đủ điều kiện lưu thông.

Lực lượng CSGT đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp cùng các doanh nghiệp phối hợp tạo điều kiện để việc rà soát được triển khai thuận lợi, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý phương tiện, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện chính xác, đồng bộ và phục vụ hiệu quả công tác quản lý.