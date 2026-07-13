Theo dấu phạt nguội

Các ngày trong tuần, khu vực tiếp nhận, giải quyết phạt nguội tại Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM liên tục có người ra vào. Trên tay họ là giấy mời, giấy đăng ký xe và những bộ hồ sơ đã được chuẩn bị từ trước sau nhiều ngày nhận thông báo vi phạm.

"C HẮC KHÔNG AI BIẾT"

Ngồi chờ đến lượt làm việc, anh Nguyễn Hữu H. (phường Bình Trưng) vẫn nhớ khá rõ hôm tham dự một hội thảo trên đường Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa) và theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức, nhiều phương tiện cùng đỗ tại khu vực gần nơi diễn ra sự kiện.

"Tôi nghĩ người ta đã hướng dẫn đỗ ở đó thì chắc không có vấn đề gì. Sau này nhận được thông báo mới biết xe mình bị ghi nhận lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ", anh H. kể.

Người dân đến đóng phạt nguội tại PC08 Công an TP.HCM Ảnh: Vũ Phượng

Người đàn ông cho biết đây là lần đầu tiên bị phạt nguội nên cảm giác ban đầu khá bất ngờ. Điều khiến anh ngạc nhiên không phải số tiền xử phạt mà là việc hành vi vi phạm đã được ghi nhận dù tại thời điểm đó bản thân hoàn toàn không biết.

"Bây giờ lỗi mình vi phạm thì mình đi đóng phạt chứ cũng không thể đi tranh cãi với đơn vị tổ chức được. Tuy nhiên tôi thấy việc xử lý qua hình ảnh là một tín hiệu tích cực bởi khi biết hành vi vi phạm có thể bị ghi nhận bất cứ lúc nào, người tham gia giao thông sẽ cẩn trọng hơn", anh H. nói.

Cách đó vài dãy ghế, ông Nguyễn Thanh D. (57 tuổi, tài xế xe khách) vừa hoàn tất thủ tục giải quyết vi phạm. Ông cho biết vi phạm xảy ra từ cuối năm 2024 nhưng đến gần đây mới nhận được giấy mời gửi về nhà.

Theo lời ông D., thời điểm đó, ông chở khách về tận nhà trong khi khu vực này có biển cấm dừng và cấm đỗ. Vì muốn khách xuống ngay trước cửa nên ông tấp xe vào ít phút rồi tiếp tục hành trình.

"Lúc đó tôi nghĩ không có camera nên chắc không ai biết. Mình chỉ dừng xe một chút rồi đi liền, sau này mới biết có người đi ngang ghi hình lại", ông kể.

CSGT kiểm tra lại hình ảnh trước khi ra thông báo phạt nguội Ảnh: Vũ Phượng

Người tài xế cho biết nghề vận tải nhiều khi phải chiều khách bởi nếu không trả khách đúng nơi họ mong muốn thì rất khó giữ khách cho những chuyến đi sau. Tuy nhiên, khi đã nhận được thông báo vi phạm, ông cho hay bản thân phải chấp nhận và rút kinh nghiệm.

Ngồi phía cuối phòng chờ là ông Đỗ Thành N. (quê Đồng Tháp) là tài xế container với gần 30 năm cầm lái. Lần này ông bị xử phạt lỗi chạy quá tốc độ dưới 10 km/giờ tại khu vực cầu Phú Mỹ. Theo ông N., thời điểm xảy ra vi phạm chiếc xe đang xuống dốc cầu nên tốc độ tăng lên mà bản thân không kịp chú ý. Khi trở về nhà và kiểm tra trên điện thoại, ông mới biết phương tiện đã bị ghi nhận.

"Lúc chạy tôi cũng nghĩ trong đầu là chắc mình hơi quá tốc độ rồi. Sau này kiểm tra lại thì đúng là bị phạt thật", ông nói.

Người tài xế cho biết gần 30 năm chạy xe tải và container trên nhiều tuyến đường, ông đã vài lần bị phạt nguội với các lỗi như quá tốc độ hoặc dừng đỗ sai quy định. Theo ông, áp lực thời gian và việc di chuyển liên tục trên nhiều cung đường đôi khi khiến tài xế sơ suất vài giây dẫn tới vi phạm.

P HÍA SAU TỜ THÔNG BÁO PHẠT NGUỘI

Theo PC08 Công an TP.HCM, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 190.862 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đến nay đã có hơn 28.200 trường hợp được xử phạt theo quy định.

Thông báo phạt nguội được gửi qua đường bưu điện đồng thời đưa lên dữ liệu điện tử để người dân tra cứu Ảnh: Vũ Phượng

Những lỗi được phát hiện nhiều nhất gồm chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không tuân thủ vạch kẻ đường và dừng đỗ sai quy định. Đây cũng là những hành vi phổ biến trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Tuy nhiên, PC08 cho hay một trường hợp vi phạm không phải chỉ cần có hình ảnh là lập tức phát hành thông báo xử phạt. Mỗi trường hợp đều phải trải qua nhiều bước kiểm tra, đối chiếu và xác minh trước khi gửi giấy mời đến chủ phương tiện.

Quy trình xử lý bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu từ camera hoặc các thiết bị nghiệp vụ. Sau đó, cán bộ chuyên trách tiến hành xem lại hình ảnh, xác định biển số phương tiện, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm. Bước tiếp theo là đối chiếu thông tin phương tiện với cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu dân cư để xác định chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất các bước xác minh, thông báo mới được phát hành theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, quy trình nhiều lớp này nhằm hạn chế tối đa sai sót có thể xảy ra trong quá trình xử lý. Việc xác định đúng người, đúng phương tiện và đúng hành vi vi phạm là yêu cầu bắt buộc trước khi phát hành quyết định xử phạt.

K HÔNG PHẢI HÌNH ẢNH NÀO CŨNG ĐỦ CĂN CỨ

Đại diện PC08 cho biết việc ghi nhận phương tiện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, điều kiện ánh sáng, khoảng cách hoặc chất lượng hình ảnh. Trời mưa, ban đêm hoặc hình ảnh bị mờ có thể khiến việc xác định phương tiện gặp khó khăn. Vì thế, một trường hợp chỉ đủ căn cứ xử phạt khi đồng thời bảo đảm 4 yếu tố gồm hình ảnh rõ biển số, xác định chính xác thời gian, đúng địa điểm và đúng hành vi vi phạm. Nếu thiếu một trong các yếu tố này thì dữ liệu sẽ không được sử dụng để xử lý.

Thông báo vi phạm được gửi đến người dân kèm thông tin về thời gian và hình ảnh vi phạm, địa điểm xử lý Ảnh: Vũ Phượng

Theo ghi nhận, nhiều người dân khi đến giải quyết vi phạm ban đầu vẫn cho rằng mình không vượt đèn đỏ, không đi sai làn hoặc hình ảnh chưa thật sự chính xác. Tuy nhiên, khi được xem lại hình ảnh và clip ghi nhận toàn bộ quá trình, phần lớn đều công nhận hành vi vi phạm.

Đại diện PC08 chia sẻ thực tế có khá nhiều trường hợp người vi phạm hoàn toàn không biết phương tiện của mình đã bị ghi nhận. Việc phát hiện thông qua thiết bị kỹ thuật khiến người điều khiển phương tiện không còn phụ thuộc vào việc có nhìn thấy CSGT hay không.

Đối với các hành vi được phát hiện bằng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện và mời đến giải quyết. Đồng thời, thông tin cũng được cập nhật trên các nền tảng điện tử để người dân chủ động tra cứu. Theo lực lượng chức năng, người dân hiện có thể kiểm tra thông tin vi phạm của phương tiện thông qua nhiều ứng dụng và nền tảng giao thông trên thiết bị di động. Việc chủ động tra cứu giúp người dân sớm biết tình trạng của phương tiện để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an, nhìn nhận cùng với công tác đào tạo, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng để xây dựng môi trường giao thông văn minh. Hệ thống dữ liệu điện tử và các nền tảng quản lý tập trung giúp việc phát hiện vi phạm khách quan và minh bạch hơn.

Nếu trước đây việc xử lý chủ yếu dựa vào lực lượng tuần tra trực tiếp thì hiện nhiều hành vi vi phạm đã được ghi nhận bằng chứng cứ điện tử. Điều này góp phần nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Chiều muộn, sau khi hoàn tất thủ tục, ông Đỗ Thành N. xếp lại hồ sơ rồi chuẩn bị trở về Đồng Tháp. Người tài xế gần 30 năm cầm lái cho biết những lỗi như quá tốc độ vài km/giờ hay không chú ý biển báo đôi khi chỉ diễn ra trong vài giây. "Giờ chỉ biết chạy kỹ hơn thôi. Nhiều lúc mình nghĩ không ai thấy, nhưng đến khi nhận giấy mới biết mình đã bị ghi nhận từ lâu rồi", ông nói. (còn tiếp)