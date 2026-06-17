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Xe Xe - Giao thông

CSGT kiểm tra lỗi chạy quá tốc độ, tài xế bị 'lộ' thêm 3 vi phạm khác

Chí Tâm
Chí Tâm
Bị lực lượng CSGT dừng xe do chạy quá tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, một tài xế bị phát hiện thêm 3 lỗi vi phạm khác liên quan đến Giấy phép lái xe, đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Ngày 13.6 vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã phát hiện ông Đ.Q.X (SN 1991, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/giờ. Tuy nhiên, khi dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tài xế này vi phạm thêm nhiều quy định khác.

CSGT kiểm tra lỗi chạy quá tốc độ, tài xế bị 'lộ' thêm 3 vi phạm khác- Ảnh 1.

Cao tốc là tuyến đường rất dễ vi phạm lỗi vượt quá tốc độ nếu tài xế không biết cách kiểm soát chân ga

ẢNH: CHÍ TÂM

Cụ thể, ông Đ.Q.X không có Giấy phép lái xe; điều khiển phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên; đồng thời không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Tham chiếu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, điều 6. Đối với lỗi không có Giấy phép lái xe, người điều khiển ô tô bị phạt 18 - 20 triệu đồng theo điểm b, khoản 9, điều 18.

Trong khi đó, hành vi điều khiển xe có Giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm b, khoản 6, điều 13. Ngoài mức phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 13, điều 13.

Riêng lỗi không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt 400 - 600 nghìn đồng theo điểm c, khoản 4, điều 18, Nghị định 168.

CSGT kiểm tra lỗi chạy quá tốc độ, tài xế bị 'lộ' thêm 3 vi phạm khác- Ảnh 2.

Khi lưu thông trên đường bộ, tài xế phải mang đầy đủ giấy tờ cần thiết để tránh bị xử phạt

ẢNH: CỤC CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT, tài xế bị xử lý đối với các hành vi vi phạm nêu trên và phương tiện bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày theo quy định.

Qua đó, lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần kiểm tra đầy đủ các giấy tờ bắt buộc như giấy phép lái xe, đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự trước khi lưu thông. Việc thiếu hoặc hết hạn các loại giấy tờ này có thể khiến tài xế bị xử lý nhiều lỗi cùng lúc khi bị kiểm tra.

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Cục CSGT Chạy quá tốc độ lỗi quá tốc độ cao tốc Nghị định 168 giấy phép lái xe
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