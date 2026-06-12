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Xe Xe - Giao thông

Lái ô tô chạy ngược chiều, tài xế còn tranh cãi đòi người khác nhường đường

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
12/06/2026 11:16 GMT+7

Dù lái ô tô đi ngược chiều nhưng tài xế không những không nhận lỗi mà còn tỏ thái độ thách thức, thậm chí đòi "báo công an" để yêu cầu xe khác phải nhường đường.

Tình huống giao thông gây bức xúc diễn ra vào khoảng 9 giờ 12 phút ngày 9.6.2026 trên đường Phạm Huy Thông, đoạn qua địa bàn phường Giảng Võ, TP.Hà Nội.

Tài xế lái ô tô đi ngược chiều, còn "cãi cùn" đòi người khác nhường đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Phạm Huy Thông, hướng từ nút giao Nguyễn Chí Thanh vào. Khi đến khu vực gần ngõ 535, tài xế bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu xám hiệu Suzuki XL7, mang biển kiểm soát 29E-008.60 đang đi ngược chiều.

Đáng nói, khi phát hiện ô tô gắn camera hành trình ở hướng ngược lại, tài xế xe Suzuki XL7 nói trên không những không nhường đường mà còn tỏ thái độ thách thức. Thậm chí, người này còn cãi cố không chịu nhận lỗi và lớn tiếng yêu cầu "gọi công an" đến giải quyết vụ việc. Tình huống khiến gây cản trở giao thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (điểm d, khoản 9, điều 6), trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

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