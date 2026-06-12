Lái ô tô chạy ngược chiều, tài xế còn tranh cãi đòi người khác nhường đường

Tình huống giao thông gây bức xúc diễn ra vào khoảng 9 giờ 12 phút ngày 9.6.2026 trên đường Phạm Huy Thông, đoạn qua địa bàn phường Giảng Võ, TP.Hà Nội.

Tài xế lái ô tô đi ngược chiều, còn "cãi cùn" đòi người khác nhường đường

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Phạm Huy Thông, hướng từ nút giao Nguyễn Chí Thanh vào. Khi đến khu vực gần ngõ 535, tài xế bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu xám hiệu Suzuki XL7, mang biển kiểm soát 29E-008.60 đang đi ngược chiều.

Đáng nói, khi phát hiện ô tô gắn camera hành trình ở hướng ngược lại, tài xế xe Suzuki XL7 nói trên không những không nhường đường mà còn tỏ thái độ thách thức. Thậm chí, người này còn cãi cố không chịu nhận lỗi và lớn tiếng yêu cầu "gọi công an" đến giải quyết vụ việc. Tình huống khiến gây cản trở giao thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.