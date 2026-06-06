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Xe Xe - Giao thông

Tài xế xe tải bị phạt nặng vì thúc còi inh ỏi, độ đèn gây chói mắt

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
06/06/2026 12:19 GMT+7

Không chỉ lái xe tải chạy ẩu, liên tục thúc còi gây ồn ào, tài xế còn vi phạm cùng lúc nhiều lỗi khác như lắp thêm đèn trên xe không đúng quy định hay không đủ giấy tờ.

Cục CSGT mới đây thông tin vừa lập biên bản, xử phạt nghiêm với một tài xế xe tải điều khiển xe tham gia giao thông nhưng không tuân thủ luật.

Trước đó, đơn vị này nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân qua ứng dụng VNeTraffic về trường hợp một xe ô tô tải tự đổ, mang biển kiểm soát 12C-061.xx có dấu hiệu vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông N.V.Đ (sinh năm 1983, trú tại xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên).

Tài xế xe tải bị phạt nặng vì thúc còi inh ỏi, độ đèn gây chói mắt - Video: Cục CSGT

Theo đó, vào hồi 18 giờ 22 phút ngày 16.4.2026 tại Km90+200 quốc lộ 1B, trong quá trình điều khiển xe tải, ông V đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm luật giao thông. Gồm điều khiển xe lắp thêm đèn trên nóc không đúng quy định; điều khiển xe có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên; sử dụng còi liên tục khi tham gia giao thông và không có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Căn cứ các quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt đối với ông V với tổng số tiền 7,9 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe và buộc tháo bỏ các thiết bị lắp thêm không đúng quy định trên phương tiện.

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo, mỗi phương tiện lưu thông trên đường phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, kiểm định, bảo hiểm bắt buộc và không tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt thêm thiết bị trái quy định. Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

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