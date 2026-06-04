3 tình huống liên quan tới chuyển làn đường, nhiều tài xế bị phạt tới 6 triệu

Với người ngồi sau vô-lăng, chuyển làn đường là thao tác khá quen thuộc khi điều khiển ô tô trong lúc nhập làn, vượt xe, rẽ hướng hoặc tránh chướng ngại vật... Dù vậy nhưng vẫn có nhiều tài xế chủ quan, dẫn đến nhiều tình huống bị phạt do thực hiện chuyển làn không đúng quy định.

Dưới đây là một số tình huống, trường hợp liên quan tới chuyển làn đường dẫn đến bị phạt:

Chuyển làn không bật xi-nhan

Một trong những lỗi phổ biến nhất là chuyển làn đường nhưng không bật đèn xi-nhan báo rẽ hoặc không có tín hiệu báo trước cho các phương tiện xung quanh. Theo khoản 2, điều 13, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024), người lái xe chỉ được chuyển làn đường ở nơi cho phép và phải có tín hiệu báo trước.

Nhiều trường hợp tài xế điều khiển ô tô trên cao tốc, chuyển làn nhưng không bật đèn xi-nhan dẫn đến nguy cơ tai nạn ẢNH: CHÍ TÂM

Đối với hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường bộ thông thường, người điều khiển ô tô bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng theo điểm a, khoản 2, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Nếu thực hiện hành vi tương tự trên cao tốc, mức phạt tăng lên 4 - 6 triệu đồng theo điểm g, khoản 5, điều 6, Nghị định 168. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6, cùng Nghị định.

Chuyển nhiều làn cùng lúc hoặc không đúng nơi cho phép

Không ít tài xế có thói quen đánh lái cắt liên tiếp nhiều làn đường để vượt xe, nhập làn. Một số trường hợp khác lại chuyển làn tại nơi có vạch kẻ đường nét liền hoặc khu vực không cho phép chuyển làn.

Chuyển làn không đúng quy định có thể khiến phương tiện phía sau bị bất ngờ, không kịp phản ứng ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, khoản 2, điều 13, luật TTATGTĐB 2024 quy định rõ mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề. Do đó, hành vi chuyển nhiều làn cùng lúc hoặc chuyển làn không đúng nơi cho phép đều bị xem là chuyển làn không đúng quy định.

Đối với đường bộ thông thường, mức phạt áp dụng cho hành vi này 600.000 - 800.000 đồng theo điểm a, khoản 2, điều 6, Nghị định 168. Trong khi đó, nếu vi phạm trên đường cao tốc, tài xế bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm g, khoản 5, điều 6 và bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Chuyển làn không bảo đảm khoảng cách an toàn

Nhiều người cho rằng chỉ cần bật đèn xi-nhan là có thể chuyển làn. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa đầy đủ, đặc biệt khi lưu thông tốc độ cao trên cao tốc. Theo khoản 2, điều 13, luật TTATGTĐB 2024, khi chuyển làn đường, người lái xe phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.

Không giữ khoảng cách là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn liên hoàn ẢNH: HOÀNG ANH

Trên thực tế, không ít trường hợp tài xế bật đèn báo rẽ nhưng vẫn chuyển làn cắt đầu xe khác hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm.

Nếu chuyển làn không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước, người điều khiển ô tô bị phạt 2 - 3 triệu đồng theo điểm l, khoản 4, điều 6, Nghị định 168. Đối với đường cao tốc, hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm d, khoản 5; đồng thời bị trừ 2 điểm bằng lái theo điểm a, khoản 16, cùng điều 6, Nghị định 168.