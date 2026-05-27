635 trường hợp lái xe vi phạm trên cao tốc trong một ngày, lỗi nào nhiều nhất?

Chí Tâm
27/05/2026 10:28 GMT+7

Lực lượng CSGT đang siết chặt kiểm soát trên các tuyến cao tốc. Chỉ trong ngày 23.5, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Phòng 6 (Cục CSGT) ghi nhận 635 trường hợp vi phạm. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ chiếm tỉ lệ nhiều nhất.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) liên tục tăng cường tuần tra và xử lý các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm, góp phần nâng cao ý thức người dân. Dù vậy, số trường hợp vi phạm thực tế vẫn còn khá nhiều.

Các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Phòng 6 (Cục CSGT) đã phát hiện 635 trường hợp vi phạm trong ngày 23.5

Đơn cử ngày 23.5 vừa qua, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Phòng 6 (Cục CSGT) đã phát hiện 635 trường hợp vi phạm, trong đó ghi hình phạt nguội tới 555 trường hợp. Số liệu thực tế cho thấy trong các trường hợp kể trên có rất nhiều lỗi phổ biến mà tài xế thường xuyên mắc phải.

Theo đó, lỗi chạy quá tốc độ với 414 trường hợp, chiếm đến 65,2% tổng vi phạm trong số 635 trường hợp. Căn cứ quy định tại điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), tài xế điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 3 và điểm a, khoản 16. Khung vượt tốc độ từ 10 - 20 km/giờ có mức phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe quy định tại điểm đ, khoản 5 và điểm a, khoản 16.

Lỗi chạy quá tốc độ trên 20 - 35 km/giờ bị phạt 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái, căn cứ vào điểm a, khoản 6 và điểm b, khoản 16. Riêng hành vi vượt tốc độ trên 35 km/giờ, tài xế đối mặt mức phạt 12 - 14 triệu đồng theo điểm a, khoản 7; bị trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Chạy quá tốc độ vẫn là một trong những lỗi vi phạm có tỉ lệ cao nhất hiện nay

Bên cạnh đó, hành vi không tuân thủ quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc cũng ghi nhận tới 56 trường hợp vi phạm trong số 635 vi phạm. Lỗi này dễ gây va chạm liên hoàn tại các nút giao do chênh lệch tốc độ giữa dòng xe đang di chuyển trên cao tốc và phương tiện đang nhập vào, thoát ra khỏi cao tốc.

Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe, căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 5 và điểm a, khoản 16, điều 6 của Nghị định 168.

Dù ghi nhận ít hơn nhưng hai lỗi "tránh, vượt không đúng quy định" và "đi không đúng phần đường, làn đường" cùng chiếm 37 trường hợp cho mỗi hành vi.

Đối với lỗi vượt xe không đúng quy định, tài xế bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm a, khoản 5, điều 6 và bị trừ 2 điểm bằng lái theo điểm a, khoản 16, điều 6, Nghị định 168. Riêng lỗi đi không đúng phần đường, làn đường hoặc chạy ở làn dừng khẩn cấp cao tốc, tài xế bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe theo điểm b, điểm d, khoản 5 và điểm a, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định trên.

Trường hợp các hành vi này trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng theo điểm a và điểm b, khoản 10; đồng thời, tài xế bị trừ 10 điểm bằng lái theo quy định tại điểm d, khoản 16, điều 6 của Nghị định 168.

