3 thói xấu khi lái xe trên cao tốc bị phạt tới 22 triệu đồng

Chí Tâm
22/05/2026 10:09 GMT+7

Cao tốc là tuyến đường đòi hỏi tài xế phải tuân thủ đúng quy định an toàn khi di chuyển. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen xấu, tính hơn thua và coi thường sự an toàn khi cầm lái, có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Nếu thường xuyên di chuyển trên cao tốc, không khó để bắt gặp cảnh nhiều tài xế có hành vi lái xe thiếu ý thức, mang tính hơn thua gây ức chế, nguy hiểm cho những phương tiện xung quanh. Quan trọng hơn, cao tốc là tuyến đường dành cho xe di chuyển với tốc độ cao, từ 90 - 120 km/giờ nên các hành vi lái xe thiếu ý thức rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Dưới đây là 3 thói xấu thường gặp trên cao tốc:

Lạm dụng làn dừng khẩn cấp để di chuyển

Làn dừng xe khẩn cấp được thiết kế dành riêng cho phương tiện gặp sự cố hoặc xe làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiều tài xế thiếu kiên nhẫn, cố tình đánh lái sang làn đường này để vượt lên mỗi khi kẹt xe. 

Hành vi di chuyển trên làn đường khẩn cấp có thể bị phạt tới 6 triệu đồng theo quy định hiện nay

Hành vi này thể hiện ý thức tham gia giao thông kém và coi thường pháp luật. Việc chạy xe vào làn khẩn cấp gây ra sự bức xúc lớn cho những người đang tuân thủ đúng luật. Nguy hiểm hơn, điều này cản trở đường đi của xe cứu hộ khi có sự cố phía trước.

Theo điểm d, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), lỗi chạy lấn làn khẩn cấp bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Kèm theo đó, tài xế sẽ bị xử phạt bổ sung trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe (GPLX) theo điểm a, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Chuyển làn không đúng quy định trên cao tốc

Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên việc chuyển làn đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng. Dù vậy, nhiều tài xế vẫn giữ thói quen chuyển làn đột ngột, không bật xi-nhan xin đường. Thậm chí, một số người còn chuyển nhiều làn cùng lúc do chủ quan và kỹ năng phán đoán yếu.

Chuyển làn không đúng quy định có thể khiến phương tiện phía sau bị bất ngờ, không kịp phản ứng

Thói quen lách làn ẩu trực tiếp đe dọa đến tính mạng của chính tài xế và những người xung quanh. Các xe phía sau bị bất ngờ, không kịp đạp phanh nên rất dễ xảy ra va chạm.

Căn cứ điểm g, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, hành vi chuyển làn sai quy định bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Người vi phạm cũng bị áp dụng hình thức trừ 2 điểm bằng lái theo căn cứ luật tương tự hành vi di chuyển trên làn dừng khẩn cấp.

Chạy dưới tốc độ tối thiểu theo quy định

Một số tuyến cao tốc đều có biển báo tốc độ tối thiểu nhằm duy trì luồng giao thông ổn định. Thế nhưng, nhiều tài xế vẫn thản nhiên điều khiển xe chạy tốc độ "rùa bò", bám sát làn trái. Việc duy trì tốc độ quá chậm tự biến phương tiện của mình thành vật cản di động trên cao tốc. Xe phía sau đang chạy tốc độ cao phải đánh lái gấp hoặc phanh để né tránh, có thể dẫn đến những vụ tai nạn liên hoàn.

Chạy dưới tốc độ tối thiểu quy định trên cao tốc. tài xế vẫn bị phạt tiền theo Nghị định 168

Theo điểm o, khoản 3, điều 6, Nghị định 168, nếu chạy dưới tốc độ tối thiểu theo quy định, tài xế bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng và không bị trừ điểm bằng lái.

Cần lưu ý, cả 3 hành vi vi phạm kể trên nếu để xảy ra tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt lên tới 22 triệu đồng theo điểm a và điểm b, khoản 10, điều 6, Nghị định 168; đồng thời bị trừ 10 điểm GPLX theo điểm d, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định. Do đó, cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên cao tốc để đảm bảo an toàn và tránh bị phạt theo quy định.

