Lái xe áp dụng sai quy tắc ra, vào cao tốc bị phạt tới 6 triệu

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024) hiện hành đã nêu rõ quy tắc ra, vào cao tốc để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, không khó để bắt gặp những tình huống tài xế thản nhiên đánh lái nhập làn đột ngột ngay khi vừa rời đường dẫn hoặc phanh gấp, tạt đầu xe khác để kịp thoát ra lối rẽ.

Nhiều tài xế phanh gấp, tạt đầu để nhập hoặc thoát ra khỏi cao tốc gây nguy hiểm cho phương tiện xung quanh ẢNH: C.T

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đang đẩy mạnh tuần tra, xử phạt lỗi ra, vào cao tốc không đúng quy định để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Áp dụng quy tắc nào khi ra, vào cao tốc?

Theo khoản 1, điều 25, luật TTATGTĐB 2024, khi muốn nhập vào làn đường chính của cao tốc, tài xế bắt buộc phải cho xe di chuyển trên làn đường tăng tốc. Việc này giúp phương tiện đạt được vận tốc phù hợp với nhịp giao thông chung trước khi chính thức nhập vào làn đường chính. Trong suốt quá trình này, người lái cần quan sát kỹ gương chiếu hậu và giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối với các phương tiện phía sau trước khi thực hiện thao tác nhập làn.

Áp dụng quy tắc ra, vào cao tốc theo quy định để tránh bị phạt theo Nghị định 168 ẢNH: C.T

Ngược lại, khi chuẩn bị ra khỏi cao tốc, tài xế phải chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa để thực hiện chuyển dần sang làn đường sát bên phải. Tại vị trí lối ra, việc sử dụng làn đường giảm tốc là bắt buộc để hạ tốc độ an toàn trước khi rời khỏi trục đường chính. Hành vi phanh gấp ngay trên làn đường tốc độ cao để rẽ vào lối ra khá nguy hiểm, có thể khiến người điều khiển phương tiện phía sau không kịp trở tay.

Mức phạt với lỗi vi phạm quy tắc ra, vào cao tốc

Nếu không tuân thủ các quy tắc ra và vào cao tốc theo quy định, tài xế sẽ đối mặt với mức phạt khá nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Cụ thể, tài xế vi phạm bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm d, khoản 5, điều 6 của Nghị định 168 và bị áp dụng hình phạt bổ sung trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Không tuân thủ quy tắc ra, vào khi lái xe trên cao tốc bị phạt tới 6 triệu đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong trường hợp hành vi vi phạm kể trên dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng theo điểm b, khoản 10, điều 6; đồng thời tài xế bị trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Có thể thấy, quy định này không chỉ yêu cầu sự cẩn trọng mà còn bắt buộc tài xế phải sử dụng đúng các làn đường chức năng như làn tăng tốc và giảm tốc. Việc tuân thủ quy tắc giúp dòng phương tiện lưu thông liền lạc, giảm thiểu rủi ro tai nạn.