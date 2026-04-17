Lốp xe vương vãi trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn

Nếu thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, không khó bắt gặp những mảnh cao su đen nằm vương vãi giữa làn đường xe chạy. Đây thực chất là những mảnh lốp nhỏ còn sót lại sau khi ô tô bị nổ lốp. Đáng nói, sau khi gặp sự cố, nhiều lái xe đã thản nhiên bỏ đi, để mảnh vụn trở thành chướng ngại vật nguy hiểm cho những phương tiện di chuyển phía sau.

Đa số mảnh lốp sót lại trên cao tốc đều đến từ các vụ nổ lốp xe ẢNH: CỤC CSGT

Do đặc thù cao tốc là tuyến đường di chuyển tốc độ cao, chỉ cần một "vật lạ" xuất hiện cũng có thể khiến tài xế không kịp phản xạ. Nguy cơ tai nạn càng tăng cao vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc phát hiện chướng ngại vật trùng màu nhựa đường trở nên khó khăn hơn. Ở vận tốc 100 - 120 km/giờ, việc cán phải mảnh lốp có thể khiến người lái giật mình, dẫn đến hành động đánh lái đột ngột hoặc phanh gấp, dễ gây tai nạn liên hoàn.

Để đảm bảo an toàn cho phương tiện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phải ngày đêm thực hiện công việc dọn "rác" lốp trên tuyến. Trong quá trình tuần tra, nếu phát hiện mảnh lốp nằm trên đường, cán bộ CSGT phải dừng xe ở làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo để đảm bảo an toàn trước khi trực tiếp thu dọn chướng ngại vật. Sự nỗ lực của lực lượng chức năng phần nào giảm thiểu rủi ro, nhưng gốc rễ vấn đề vẫn nằm ở ý thức của người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT thường xuyên dọn dẹp các mảnh lốp sót lại trên cao tốc để đảm bảo an toàn ẢNH: CỤC CSGT

Anh Trần Quốc Việt, tài xế thường xuyên di chuyển tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, chia sẻ: "Đoạn đường này xuất hiện rất nhiều mảnh vụn lốp, đa phần từ các loại xe container hoặc xe tải lớn. Khi chạy tốc độ cao, nếu vô tình đâm trúng, những mảnh vụn này không chỉ làm hư hại cản trước mà nặng hơn có thể cuốn vào gầm bánh xe, khá nguy hiểm".

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Dù vậy nhưng thực tế, nhiều tài xế khá lơ là trong việc bảo dưỡng, kiểm tra lốp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Huỳnh Thanh Phong, cố vấn dịch vụ tại một showroom ô tô ở TP.HCM cho biết, vì tiết kiệm chi phí, nhiều tài xế, đặc biệt là lái xe công nghệ vẫn cố sử dụng lốp đã mài mòn quá mức hoặc bị phồng rộp. Khi chạy trên cao tốc, nhiệt độ tăng cao kết hợp với lốp mòn không chỉ dễ gây nổ lốp mà còn làm giảm độ bám đường, nhất là khi trời mưa.

Có thể thấy, sự an toàn khi di chuyển trên cao tốc không chỉ đến từ cơ sở hạ tầng giao thông mà còn liên quan tới ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi tài xế. Hành động bỏ lại những mảnh vụn lốp sót trên đường cần được lên án để nâng cao văn hóa giao thông.