Chủ xe bị phạt 118,5 triệu trên cao tốc: Tiền đóng phạt có thể thấp hơn

Trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội vừa qua liên tục chia sẻ thông tin về một trường hợp xe taxi 7 chỗ vi phạm trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo với mức phạt tổng cộng lên tới 118,5 triệu đồng. Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 50E-585.24 vi phạm hàng loạt lỗi, gồm: chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe (GPLX) và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Lực lượng CSGT niêm phong phương tiện vi phạm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao một chiếc xe taxi đang kinh doanh vận tải có thể mắc lỗi không có đăng ký xe?", "Nếu không có đăng ký, làm sao có thể đi đăng kiểm hay cấp phù hiệu?"… Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng, mức phạt này khá cao và có sự nhầm lần. Tuy nhiên, đối chiếu góc độ pháp lý của Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), quy trình xử lý của lực lượng chức năng hoàn toàn chính xác.

Quy trình xử lý, kiểm tra giấy tờ xe

Cụ thể, căn cứ theo điểm a, khoản 3, điều 48, Nghị định 168, tại thời điểm kiểm tra, nếu người điều khiển phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định (bao gồm cả bản giấy và thông tin đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID), lực lượng CSGT sẽ mặc định lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển về hành vi "không có" các loại giấy tờ đó.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ tại chỗ, CSGT sẽ lập biên bản lỗi không có giấy tờ theo quy định ẢNH: T.N

Như vậy, nếu không thể chứng minh, xuất trình ngay tại chỗ, lực lượng chức năng không có cơ sở để phân biệt giữa việc tài xế sơ suất quên mang hay hoàn toàn không có giấy tờ pháp lý. Khi đó, CSGT buộc phải áp dụng lỗi nặng nhất là "không có giấy tờ" và tiến hành tạm giữ phương tiện. Theo quy định, thời hạn tạm giữ sẽ được ghi rõ trên biên bản.

Số tiền đóng phạt thực tế có thể ít hơn

Trong trường hợp kể trên, nếu tài xế chứng minh và xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 48, Nghị định 168, 4 lỗi liên quan tới xuất trình giấy tờ sẽ được giảm nhẹ hơn.