3 lỗi vi phạm tài xế mắc phải nhiều nhất trên cao tốc

Chí Tâm
29/04/2026 12:15 GMT+7

Thời gian gần đây, đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện nhiều lỗi vi phạm tài xế thường mắc phải khi đi trên cao tốc. Những hành vi này khá nguy hiểm, bị phạt tiền và trừ điểm bằng lái theo Nghị định 168.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã đồng loạt ra quân tuần tra trên một số tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam. Qua hệ thống camera phạt nguội và ghi hình trực tiếp, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế vẫn thường mắc 3 lỗi sau:

Chạy quá tốc độ cho phép

Đây là lỗi phổ biến nhất khi tài xế chủ quan hoặc cố tình chạy nhanh trên đoạn đường thông thoáng, vắng phương tiện di chuyển. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), mức phạt cho lỗi chạy quá tốc độ được phân thành nhiều mức khác nhau. Với trường hợp chạy quá tốc độ 10 - 20 km/giờ, tài xế bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm đ, khoản 5, điều 6; đồng thời bị trừ 2 điểm bằng lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Lái xe chạy quá tốc độ là một trong những lỗi vi phạm nhiều nhất trên cao tốc

Trường hợp chạy quá tốc độ từ trên 20 - 35 km/giờ, mức phạt tăng lên 6 - 8 triệu đồng theo điểm a, khoản 6, điều 6 và bị trừ 4 điểm theo điểm b, khoản 16, điều 6. Nặng nhất, nếu chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ, tài xế đối mặt mức phạt 12 - 14 triệu đồng, căn cứ điểm a, khoản 7, điều 6 và bị trừ 6 điểm theo điểm c, khoản 16, điều 6.

Không tuân thủ quy định ra/vào đường cao tốc

Trong tình huống vào đường cao tốc, nhiều tài xế vẫn còn thói quen nhập làn đột ngột, không có tín hiệu xin nhập làn đường, không sử dụng làn tăng tốc… đều có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Tương tự với tình huống đi vào lối ra đường cao tốc, các trường hợp chuyển làn nguy hiểm, không sử dụng làn giảm tốc… đều được quy về hành vi không tuân thủ quy định ra, vào đường cao tốc.

Lỗi không tuân thủ quy định vào, ra cao tốc bị phạt tới 6 triệu đồng

Theo điểm d, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, hành vi không tuân thủ quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc, người điều khiển phương tiện bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, tài xế còn bị trừ 2 điểm bằng lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6, cùng Nghị định.

Vượt xe, chuyển làn đường không đúng quy định

Vượt xe nhưng không bật đèn tín hiệu cảnh báo, không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển tốc độ cao có thể khiến phương tiện phía sau không kịp phản xạ, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn. Theo Nghị định 168, lỗi vượt xe không đúng quy định bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm a, khoản 5, điều 6.

Lỗi vượt xe không đảm bảo an toàn bị phạt 4 - 6 triệu, trừ 2 điểm bằng lái xe

Tương tự, hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép cũng chịu mức phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm g, khoản 5, điều 6, Nghị định 168. Tất cả các hành vi này đều đi kèm hình thức phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm a, khoản 16, điều 6.

