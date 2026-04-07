Đi vào đường không dành cho xe máy, có thể bị phạt 14 triệu đồng

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 25, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, xe mô tô, xe gắn máy không được phép đi trên đường cao tốc; trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Tuy nhiên, thực tế vẫn có rất nhiều người vô ý hoặc cố tình điều khiển xe máy đi vào các tuyến cao tốc, bất chấp quy định và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người phụ nữ điều khiển xe máy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây ẢNH: VĂN BẠCH

Vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 5.4, trên đoạn cao tốc từ Dầu Giây hướng về TP.HCM, nhiều tài xế đã hoảng hốt khi phát hiện người phụ nữ chạy xe máy với tốc độ khá cao tại làn đường khẩn cấp. Sau đó, người này chạy đến đoạn Long Thành thì rẽ ở lối ra khỏi cao tốc. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng người điều khiển xe máy mà còn ảnh hưởng đến ô tô đang di chuyển xung quanh.

Trước đó không lâu vào ngày 29.3 vừa qua, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh cũng xảy ra vụ việc tương tự nhưng mức độ liều lĩnh hơn. Cụ thể, thanh niên điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, liên tục lạng lách, đánh võng nhằm không cho ô tô vượt lên. Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình cho thấy người này có thái độ thách thức pháp luật và coi thường tính mạng.

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi điều khiển xe máy đi vào cao tốc bị xử phạt rất nặng. Cụ thể tại điểm b, khoản 7, điều 7, Nghị định 168, mức phạt đối với lỗi này từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 13, điều 7 cùng Nghị định.

Người đàn ông điều khiển xe máy, lạng lách, đánh võng trên cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc và gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 7, Nghị định 168. Đồng thời, tài xế bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 13, điều 7. Đây là chế tài xử phạt khá mạnh tay nhằm mang tính răn đe, giúp tăng ý thức của người điều khiển phương tiện.

Xét về góc độ kỹ thuật, chênh lệch tốc độ giữa xe máy và ô tô trên cao tốc là nguồn cơn của những vụ tai nạn thảm khốc. Khi ô tô đang di chuyển ở mức 120 km/giờ, tài xế rất khó quan sát và phản xạ kịp thời nếu xuất hiện một chiếc xe máy chạy lạng lách phía trước. Chỉ một va chạm nhỏ ở tốc độ này cũng đủ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.