Có những quy định nào về chở trẻ em trên xe máy?

Chí Tâm
Chí Tâm
24/11/2025 20:46 GMT+7

Xe máy là phương tiện chính của đa số người dân Việt Nam nhưng các quy định về chở trẻ em trên loại phương tiện này thì không phải ai cũng nắm rõ.

Gần đây, những ý kiến tranh luận liên quan đến quy định chở trẻ em trên ô tô, đặc biệt là vấn đề ghế an toàn và vị trí ngồi, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, thực tế giao thông tại Việt Nam, xe máy mới là phương tiện được sử dụng phổ biến nhất và việc chở trẻ em bằng phương tiện này diễn ra hằng ngày. 

Có những quy định nào về chở trẻ em trên xe máy? - Ảnh 1.

Có nhiều quy định liên quan đến chở trẻ em trên xe máy, người điều khiển cần chú ý

ẢNH: TN

Tuy nhiên, hiện rất ít người biết những quy định liên quan đến chở trẻ em trên xe máy, dẫn đến nguy cơ bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Dưới đây là 4 quy định khi chở trẻ em trên xe máy, phụ huynh cần lưu ý:

Quy định về số người được chở

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 33, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật TTATGTĐB), người điều khiển xe máy được phép chở 1 người, trừ trường hợp có trẻ em dưới 12 tuổi thì được chở tối đa 2 người. Điều này cũng được nêu rõ tại điểm g, khoản 2 điều 7, Nghị định 168.

Có những quy định nào về chở trẻ em trên xe máy? - Ảnh 2.

Chỉ được chở tối đa 2 người trên xe máy trong trường hợp có trẻ em dưới 12 tuổi

ẢNH: TN

Trong trường hợp chở 2 người, trẻ em lớn hơn 12 tuổi thì người điều khiển phương tiện bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng. Trường hợp chở từ 3 người trở lên, mức phạt tăng lên 600.000 - 800.000 đồng theo điểm b, khoản 3, điều 7; đi kèm trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 13, điều 7.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng chở quá người trên xe máy, nguyên nhân gây mất an toàn cho cả trẻ em lẫn người điều khiển.

Độ tuổi đội nón bảo hiểm

Căn cứ theo điểm i, khoản 2, điều 7, Nghị định 168, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng nếu như chở người ngồi trên xe không đội nón bảo hiểm hoặc đội không đúng cách; trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi. Như vậy, mốc tuổi đội nón bảo hiểm theo quy định cho trẻ em là từ 6 tuổi trở lên.

Có những quy định nào về chở trẻ em trên xe máy? - Ảnh 3.

Trẻ từ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông

ẢNH: TN

Dù luật không yêu cầu trẻ dưới 6 tuổi phải đội nón bảo hiểm nhưng nguy cơ tai nạn vẫn luôn hiện hữu. Do đó, phụ huynh thường trang bị cho trẻ các loại nón mini hoặc dùng thêm đai an toàn để yên tâm hơn khi tham gia giao thông.

Vị trí cấm cho trẻ ngồi, đứng trên xe

Ngoài các quy định về độ tuổi đội nón bảo hiểm, số người được chở thêm thì luật hiện hành cũng quy định rất rõ về vị trí cấm người ngồi, đứng trên xe máy.

Có những quy định nào về chở trẻ em trên xe máy? - Ảnh 4.

Quy định hiện không cho phép chở người đứng trên yên xe, giá đèo hàng, ngồi trên tay lái

ẢNH: TN

Theo điểm e, khoản 3, điều 7, Nghị định 168, người điều khiển xe máy có hành vi chở người đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái của xe sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng. Đây là lỗi khá phổ biến khi nhiều phụ huynh cho trẻ đứng trên yên xe để vịn vai, đứng trên giá đèo hàng... tiềm ẩn nguy cơ mất thăng bằng.

Vừa lái xe, vừa vòng tay ôm trẻ em ngồi trước

Tình trạng người ngồi sau vòng tay ôm người ngồi trước trong quá trình điều khiển xe máy khá phổ biến, nhất là với tình huống phụ huynh chở con nhỏ đi học hàng ngày.

Theo điểm h, khoản 9, điều 7, Nghị định 168, người ngồi sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe sẽ bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng. Ngoài ra hành vi này còn bị tước bằng lái xe từ 10 - 12 tháng theo điểm b, khoản 12, điều 7. Tuy nhiên, lỗi này trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước; trên 6 tuổi vẫn bị phạt theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

