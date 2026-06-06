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Xe Xe - Giao thông

Xe tải suýt lao xuống ruộng vì bị ô tô con vượt ẩu, tạt đầu

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
06/06/2026 19:42 GMT+7

Chiếc ô tô con bất chấp luật, chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt nhiều xe khác, sau đó tạt đầu xe tải cùng chiều để trở về đúng làn, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Tình huống giao thông gây bức xúc nói trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 37 phút ngày 28.5.2026 trên đường tỉnh lộ 277B (TL 277B), đoạn qua địa bàn xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên tỉnh lộ 277B, hướng từ cầu Hà Bắc 2 về vòng xoay Tam Đa. Lúc này, từ phía sau bất ngờ xuất hiện một ô tô khác màu đen hiệu KIA Sedona, mang biển kiểm soát 34LD-007.67 đang phóng nhanh, đồng thời lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Xe tải suýt lao xuống ruộng vì bị ô tô con vượt ẩu, tạt đầu. VIDEO: CỤC CSGT

Đáng nói, khi phát hiện ở chiều ngược lại có một xe ben đang lao tới, tài xế ô tô con này liều lĩnh đánh lái cho xe chuyển làn, tạt đầu một xe tải cùng chiều ở khoảng cách gần. Tình huống suýt khiến xe tải lao xuống ruộng bên đường.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, đơn vị này đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó xác định, tài xế điều khiến ô tô con màu đen trong đoạn video là ông J.Z.Y (sinh năm 1972, quốc tịch Trung Quốc). Ngày 1.6.2026, người này đã được mời đến cơ quan công an làm việc. Tại buổi làm việc, ông J.Z.Y đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu xác minh, hình ảnh vi phạm và lời khai của người vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 1 - Tổ Yên Phong đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Y về hành vi "vượt xe trong những trường hợp không được vượt".

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định:

Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện:

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


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